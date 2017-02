Odmrzavanje vodovodnih instalacija veliki problem, evo kako možete prijaviti kvarove!

Nakon neuobičajeno niskih temperatura koje su se desile u januaru došlo je, na određenom broju lokacija vodosnabdjevanja, do smrzavanja linija priključaka od distributivnih cjevovoda do vodomjernih šahtova, kazao je Jelen Jugović, rukovodilac Održavanja u JKP “Vodovod i kanalizacija” Tuzla.

Poboljšanjem vremenske situacije i porasta temperature zraka, došlo je do odmrzavanja navedenih instalacija.

Stoga se na građane apeluje da imaju na umu da postoji mogućnost da je uslijed smrzavanja došlo i do pucanja vodovodnih cijevi, dodao je Jugović.

“Naša služba za istraživanje kvarova intenzivno ispituje sistem vodosnabdjevanja i sva mjesta na kojima je došlo do oštećenja instalacije linije priključaka i u vodomjernim šahtovima, lociramo i u najbržem vremenskom roku otklanjamo kvarove.”, tvrdi Jugović.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla mole građane da obrate pažnju na situaciju sa vodovodnim priključcima u njihovom okruženju, odnosno u okolini objekata u kojima žive i sve uočene promjene i eventualna curenja, bez ustručavanja, prijave na poznate brojeve:

035-252-411, 369-800, 369-808.