Održan okrugli stol o temi “Primjena postojećih zakona i propisa u sektoru zaštite okoliša”

Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini (NDI BiH) i Općina Lukavac jučer su bili domaćin prvog okruglog stola na temu “Primjena postojećih zakona i propisa u sektoru zaštite okoliša”. Moderator skupa je bio Edin Delić, načelnik Općine Lukavac, a učesnici su bili gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović sa saradnicima, predstavnici gradova Sarajevo i Zenica, općina Kakanj, Maglaj, Lukavac, Novi Grad i Brod, predstavnici federalnog Ministarstava za okoliš i turizam i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u RS, te nevladinih organizacija iz oblasti zaštite okoliša.

„Smatram da sredstva iz Federalnog fonda za zaštitu okoline, u narednim godinama, treba usmjeravati u projekte smanjenja aerozagađenja u sredinama u kojima je ugrožen najveći broj građana. Vlada TK treba u Zakonu o komunalnoj djelatnosti, pored obaveze da se priključe na vodovod i kanalizaciju, navesti obavezu da se poslovni objekti priključe i na sistem daljinskog grijanja, ukoliko je to tehnički moguće. Do sada je u toplifikaciju grada Tuzla uloženo oko 30 miliona KM, što je u prosjeku oko 2 miliona KM godišnje, a ove godine će biti uloženo sigurno više sredstava, nego što je to bilo u proteklih 5-6 godina, minimalno tri miliona KM. Nastaviti ćemo stvarati uslove za priključenje individualnih objekata na sistem daljinskog grijanja, u što većem broju ulica. Treba nam zakonska regulativa, mora biti ekološki inspektor na nivou grada ili općine“, tvrdi Jasmin Imamović gradonačelnik Tuzle.

Pojasnio je da se u Tuzli godišnje u domaćinstvima, spali 300 hiljada tona uglja, a ako pri tome dodamo zagađenje kojem uveliko pridonosi i Termoelektrana Tuzla svojim radom, šteta koja se nanosi Tuzli, Živinicama i Lukavcu, nemjerljiva je.

„Zbog toga treba napraviti sinergiju sa Elektroprivredom BiH i sa Vladom FBiH jer TE Tuzla proizvede 56% ukupne električne energije u BiH. Treba nam Blok 7, koji će zamijeniti postojeće blokove 2, 3, i 4 a pod hitno nam treba ugradnja sistema za odsumporavanje blokova 5 i 6 u TE Tuzla. Mi smo spremni participirati u tome jer bez toga nam nema života, a zajedničkim djelovanjem svih raspoloživih fondova mislim da je to ostvarivo“, izjavio je Imamović.

Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini (NDI BiH), u sklopu svoga rada, realizuje niz okruglih stolova širom Bosne i Hercegovine sa ciljem povezivanje različitih općina iz Federacije BiH i Republike Srpske na teme od zajedničkog interesa, a uz želju da će kroz ovakav vid povezivanja različiti akteri imati priliku da otvore dijalog o bitnim pitanjima za građane i građanke Bosne i Hercegovine.