Podrška razvoju nadarene djece u školskom sistemu

Veliki broj je talentovane i nadarene djece u našim osnovnim školama, poručuju stručnjaci i njima je potrebna dodatna pažnja. No ta pažnja nije im potrebna kako bi lakše pratili školski program, već naprotiv, potrebne su im dodatne aktivnosti kako bi želju za novim znanjima i svoje talente mogli ispoljiti na najbolji način.

“Pedagozi imaju veliku ulogu u identificiranju nadarenih učenika oni mogu pomoći roditeljima da se otkriju djetetovi talenti da se otkriju njegove sposobnosti takođe mogu biti velika podrška nastavnicima kada je riječ o pripremi materijala za rad s tim učenicima i u jednu ruku predstavljaju sponu između zahtjeva porodice, mogućnosti učenika i samih zahtjeva koje ima škola“, pojašnjava Selma Teparić, predsjednica Društva pedagoga i psihologa TK.

Dr. Mirzeta Hadžić Suljkić, profesorica na Odsjeku psihologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli kaže da se danas ova djeca uglavnom razvijaju u okviru dodatne nastave i vannastavnih aktivnosti ali da to nije dovoljno.

„Mora se imati dodatni, posebni program u radu s nadarenom djecom“, tvrdi Suljkić.

Zakonom je predviđeno da treba postojati taj program i da je on sastavni dio godišnjeg plana i programa rada škola, ali na žalost, pojašnjava Suljkić u praksi Zakon ostaje samo na papiru.

Upravo zahvaljujući interesu roditelja, ali i stručnjaka i naučnika, pokrenuto je pitanje rada sa nadarenom djecom. Tako su Društvo pedagoga i psihologa TK i Odsjek za pedagogiju i psihologiju Univerziteta u Tuzli odlučili izraditi projekat kojim bi se više pažnje skrenulo na potrebe nadarene djece.

„Osnovni cilj ovog projekta je da ponudimo smjernice za izradu obogaćenog programa za rad sa nadarenim učenicima, također cilj ovog projekta je i da senzibiliziramo kako stručnu tako i širu javnost o potrebama nadarenih učenika u osnovnim školama. Ali da radimo i na unapređenju zakonskog okvira, tačnije da podnesemo inicijativu za donošenje pravilnika o odgoju i obrazovanju nadarenih učenika“, pojašnjava doc. dr. Lejla Muratović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Pedagozi i psiholozi poručuju da najveći uticaj na psihički razvoj nadarene djece imaju upravo roditelji, stoga valja biti posebno oprezan i paziti koliko tražimo od djece.

„Može da ima kontraefekte budući da djeca na pritisak različito reaguju. Dok će kod neke djece to biti poticaj, kod drugih će biti znak da se od njih traži previše i tu će odustati. I ono što je isto jako bitno kada je riječ o nadarenoj djeci. To nisu uvijek djeca koja imaju dobar akademski uspjeh, to nisu uvijek djeca koja imaju savršeno ponašanje. Među nadarenim učenicima često možemo sresti i djecu koja se teže prilagođavaju i tu savjetujem roditeljima da razmisle, jer može biti da je ustvari riječ o djeci kojoj je dosadno, a ne o djeci koja nisu adekvatno odgojena“, poručuje Teparić.

Današnji skup je druga etapa projekta, a već u narednoj koja je u januaru očekuje se formiranje tima za realizaciju projekta, dok je za februar i mart planiran početak procesa prepoznavanja nadarenih učenika u kojem će učestvovati nastavnici i roditelji. Nakon obrade podataka počeo bi rad na izradi smjernica za obogaćeni program rada za nadarene učenike.