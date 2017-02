Poduzetništvu i obrtu šest miliona maraka kredita

Odlukom, Vlada FBiH je odobrila Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta 2.000.000 KM budžetskih sredstava za realizaciju Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2017. godinu. Ova sredstva bit će uvećana za iznos naplaćenih glavnica prethodno plasiranih kredita u visini od 3,5 do četiri miliona KM, tako da će ukupno po javnom pozivu biti dodijeljeno između 5,5 i šest miliona KM.

Sredstva će biti plasirana putem Razvojne banke Federacije BiH. Kreditni poticaji, kao državna pomoć male vrijednosti, bit će dodijeljivani na period do sedam godina, s grejs periodom do dvije godine i kamatnom stopom do 1,5 posto.

Cilj kreditnog programa je pružanje finansijske podršku subjektima male privrede za produktivnije poslovanje i rast privrednih aktivnosti. Dodatna ulaganja će omogućiti pokretanje nove i održavanje postojeće proizvodnje, pružanje usluga, veće iskorištavanje kapaciteta, održavanje postojećih radnih mjesta, očuvanje broja subjekata male privrede, prevazilaženje negativnih efekata ekonomske krize i novo zapošljavanje. Do 30 posto odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede moći će koristiti za nabavku repromaterijala.

Javni konkurs za dodjelu sredstava raspisuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, a bit će objavljen u Službenim novinama FBiH, na web stranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i u najmanje dvoje dnevne novine. Ukoliko sredstva ne budu raspodjeljena u cijelosti po javnom konkursu, novi može biti raspisan do kraja 2017. godine.