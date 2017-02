Preporučujemo: Sport plus TV Slon večeras u 18:50 sati – Video javljanja iz Antalije članova struke i fudbalera FK Sloboda

Večeras u 18:50 sati vašoj pažnji preporučujemo emisiju ”Sport plus” u programu TV Slon u okviru koje donosimo zanimljiv prilog i video javljanje fudbalera Slobode i prvog pomoćnika šefa stručnog štaba Vlade Jagodića iz Antalije.

O pripremnom periodu, odnosno trećem glavnom dijelu priprema u Antaliji za RTV Slon govore Amir Spahić, Samir Efendić i Amer Ordagić.

Kakva je fizička sprema igrača u trećem pripremnom ciklusu koji je pri kraju, koliko su struka i igrači zadovoljni do sada pokazanim u trenažnom procesu i prijateljskim utakmicama, može li Sloboda u Ligu 6 i na Evropsku fudbalsku scenu, te šta ih očekuju do prve utakmice u proljetnom dijelu BHT Premijer lige koja se igra 25. februara u Doboju kod Kakanja, saznat ćete ukoliko budete uz program vaše TV Slon i emisiju Sport plus, večeras u 18:50 sati.

Ukoliko propustite ovaj termin, snimak možete pogledati na našem oficijelnom Youtube kanalu.