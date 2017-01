Prvi dani februara u znaku stabilnih vremenskih prilika

Prema prognozama meteorologa do kraja januara pa sve do početka februara očekuje se stabilno i uglavnom suho i hladno vrijeme uz sunčana razdoblja. Jutarnje temperature će se kretati od -13°C do -4°C, na jugu od 2°C do 7°C, a najviše dnevne od -3°C do 2°C, na jugu od 6°C do 12°C. Februar će se po tim parametrima uklapati u višegodišnji prosjek uz povremena ostupanja u količini padavina i temperature.

„Stabilne vremenske prilike u pogledu padavina i temperatura prognoziraju se sve do 03. februara, već od 04. očekuje se pogoršanje vremenskih prilika i padavine širom Bosne i Hercegovine. Jutarnje temperature do 03. februara u Bosni se očekuju od -8 do -3, a u Hercegovini od -1 do 4 stepena, dok će dnevne u Bosni biti od -5 do 0, a u Hercegovini od 4 do 9 °“, izjavio je za RTV Slon Bakir Krajinović, stručni saradnik u sektoru za primjenjenu meteorologiju FHMZ.

Promjena temperaturnog režima prognozira se od 04. februara kada se očekuje porast vrijednosti jutarnjih i dnevnih temperatura na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. U Tuzlanskom kantonu u ovom periodu dnevne temperature će se kretati od 5 do 10 stepeni Celzijusa.

„U periodu od 04. do kraja prognoznog perioda 07. februra u Bosni se prognoziraju jutarnje temperature od 0 do 5, a u Hercegovine od 4 do 9 stepeni. Maksimalne dnevne u istom periodu u Bosni se očekuju od 4 do 9, a u Hercegovini od 8 do 13 °C“, kazao je Krajinović.

Promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima uslovit će i relativno povoljne biometeorološke prilike. Jutarnja magla i niske temperature i dalje će uzrokovati tegobe kod osjetljivih i hroničnih bolesnika.