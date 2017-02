Riješena igračka križaljka FK Sloboda za proljetni dio sezone – Ko su novi igrači?

Nakon što je završen drugi ciklus priprema fudbalera tuzlanske Slobode u Međugorju, gdje su odigrali i dvije prijateljske utakmice sa Jadranom i Veležom i vratili se u Tuzlu, danas su i zvanično predstavljena četiri nova igrača, koja će pojačati redove ”Crveno – crnih”.

Almedin Dino Zilkić, Dino Hodžić, Ismar Hajrulahović i Miloš Kalezić u četvrtak su zvanično potpisali ugovore sa Fudbalskim klubom Sloboda, čime su i zvanično pojačali crveno-crne redove, pred odlazak na treći glavni ciklus priprema u Antaliju. Kako je istanuto, potpisivanjem ugovora sa ova četiri igrača, u potpunosti je okončan spisak fudbalera, koji će za klub sa Tušnja nastupati u proljetnom dijelu prvenstva u fudbalskoj BHT Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

– Idemo ka podmlađivanju igračkog kadra. Nećemo više u redovima Slobode angažovati ”šetače” koji svakih šest mjeseci mijenjaju klubove. U budućnosti idemo na dugoročniju priču, igračkog kadra što se tiče. Sezonci nam ne trebaju. I ovi igrač koji su danas potpisali ugovor su mladi igrači i oni su uz ostale okosnica Slobode, rekao je između ostalog Senad Mujkanović – predsjednik UO FK Sloboda Tuzla.

Uz golmana Adnana Hadžića, Adnana Jahića koji je na poziciji zadnjeg veznog igrača, stopera Adnana Salihovića i napadača Ismara Tandira, koji će uz standardne Slobodine prvotimce braniti boje kluba sa Tušnja, uspjeh u proljetnom dijelu prvenstva je zasigurno zagarantovan.

Almedin Dino Zilkić ekipu sa Tušnja pojačat će na poziciji napadača, a dolazi iz Novog Pazara, dok će Miloš Kalezić iz Crne Gore igrati na poziciji prednjeg veznog igrača.

– Iskren da budem, ja sam oduševljen prijemom u Slobodi. Tuzla ima ”vrelu krv” kao mi Pazarci. Jedva čekam da izađem na teren i da se predstavim navijačima u pravom svjetlu. U Međugorju na pripremama je sve bilo na vrhunskom nivou, kao i što sam očekivao od ekipe kao što je Sloboda. Želio bih pohvaliti i prijem u tim. Oduševljen sam Krpićem, Efendićem, Stjepanovićem i ostalim igračima. Mislim da ću puno naučiti od njih i da ću jednog dana biti afirmisan igrač kao što su oni. Ušao sam na mala vrata u Slobodu, a želio bih da ostavim pečat u ovom klubu, kazao je Zilkić.

– Prezadovoljan sam što sam došao u jedan veliki i organizovani klub kao što je tuzlanska Sloboda sa ovako velikom tradicijom sa ozbiljnim ljudima koji misle dobro i gradu i klubu. Uz dobar rad i borbenost na terenu mislim da ćemo ostvariti zacrtane ciljeve Ukoliko ih ostvarimo biće svima dobro. Ovo će biti jedna fina priča i na kraju ćemo svi biti zadovoljni, rekao je između ostalog Miloš Kalezić – novi fudbaler FK Sloboda.

U ekipi sa Tušnja naći će se i Dino Hodžić, koji je ponikao u Slobodi, a igrat će na poziciji desnog krila i Ismar Hajrulahović, prednji vezni, koji u crveno-crne redove dolazi iz splitskog Hajduka

– Ja sam veoma mlad igrač i moja očekivanja za sada nisu velika. Nadam se da ću dobrom igrom doprinijeti da Sloboda ostvari svoje ambicije i zacrtane ciljeve i velika je čast biti dio prvog tima, tima u kojem sam napravio svoje prve fudbalske korake. Izboriću se za svoje minute u nastavku sezone, obećava Hodžić

Ismar Hajrulahović, još jedan novi fudbaler nije štedio riječi vezane za novi angažman. fudbaler FK Sloboda – Presretan sam zbog sklapanja ugovora sa Slobodom i želim se zahvaliti sa ljudima koji su uticali namoj dolazak a to su gospodin Zlatan Nalić i šef stručnog štaba Vlado Jagodić. Sloboda je veliki klub, kako u Bosni i Hercegovini, tako i na Balkanu. Ima fantastične navijače, veliku historiju i mislim da imam veliki prostor za napredak ovdje. Nadam se da ću se uspjeti nametnuti treneru i ostvariti ciljeve koji su zacrtani, kaže on.

Dino Hodžić je potpisao ugovor na dvije i pol godine, dok su Miloš Kalezić, Almedin Dino Zilkić i Ismar Hajrulović potpisali ugovore na godinu dana uz mogućnost produžetka.

Fudbaleri Slobode se iz Antalije vraćaju 16. februara, a već 25. igraju prvu utakmicu u proljetnom dijelu takmičenja kod ekipe Mladosti iz Doboja kod Kaknja, koju danas vodi Husref Musemić, nekadašnji strateg Slobode Husref Musemić.

Već sutra igrači i stručni štab putuju u Antaliju.

– Obavili smo drugi, najteži dio priprema u Međugorju i zadovoljni smo. No, to još uvijek nije prava forma koju će Sloboda imati u proljetnom dijelu prvenstva. Sutra fudbaleri i stručni štab putuju u Antaliju, gdje će, između ostalog odigrati utakmice sa ekipama iz Češke, Gruzije i Rusije. Moram istaći da su sve to kvalitetne ekipe sa kojima će Sloboda tamo igrati. Uprava se potrudila da stvori kvalitetne uslove za sve cikluse priprema. Nakon povratka iz Antalije, ekipa će se uigravati do prve utakmice u proljetnom dijelu prvenstva. Također, želim poručiti navijačima da i dalje budu naš dvanaesti igrači i da daju podršku fudbalerima, poručio je predsjednik UO FK Sloboda Senad Mujkanović.

Fudbaleri Slobode se iz Antalije vraćaju 16. februara, a već 25. igraju prvu utakmicu u proljetnom dijelu takmičenja kod ekipe Mladosti iz Doboja kod Kaknja, koju danas vodi Husref Musemić, nekadašnji strateg Slobode.