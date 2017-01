Slijedi skuplja registracija vozila u FBiH

Od 1. januara 2017. na području FBiH počet će se primjenjivati Pravilnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila (eko test) u stanicama za tehnički pregled vozila koji je propisalo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Ovim pravilnikom koji je objavljen u Službenom listu FBiH 28. decembra 2016. eko test postaje obavezni dio tehničkog pregleda prilikom godišnje registracije automobila, a Pravilnikom je detaljno propisano koje kategorije vozila podliježu eko testu, ko i na koji način obavlja eko test, koje su granične vrijednosti koje svako vozilo mora zadovoljiti, postupak sa automobilima koji ne zadovolje test, ali i cijenu koju će za sve platiti građani.

Krenimo od onoga što većinu građana FBiH zanima – novog udarca po džepu.

Ako ste vlasnici vozila sa benzinskim motorom koji nema katalizator izduvnih gasova niti lambda sondu za eko test platit ćete 22 KM. Ako automobil na benzinski pogon ima katalizator i lambda sondu, eko test ćete pri registraciji plaćati 32 KM.

Sva vozila koja imaju bilo kakav dizelski motor, a u BiH “dizelaši” dominiraju, platiti ćete 36 KM.

Uvođenjem eko testa registracija vozila u FBiH poskupljuje u prosjeku za 30 KM godišnje, pri čemu većinu naknade za EKO test zadržavaju stanice tehničkog pregleda koje će i vršiti preglede, dok neznatan dio ide u budžet FBiH i kantona, kao i stručnim institucijama.

No, eko test neće utjecati na registraciju vozila sve do 2020. i ovaj period se naziva prijelaznim. Ako vozilo od 2020. pri tehničkom pregledu ne prođe eko test neće moći proći ni ukupan tehnički pregled, niti će se moći registrirati. Prijelazni period iskoristit će se kako bi se vlasnici upoznali o nedostacima svojih automobila i sve probleme otklonili do 2020.

Eko testu podliježu sva motorna vozila koja pokreće motor na bezin, a koja su proizvedena poslije 1970. godine, odnosno sva motorna vozila na dizelski pogon proizvedena poslije 1980.

Eko testu podliježu i vozila čiji motori koriste plin, a zanimljivo je da će im se ispušni plinovi ispitivati u vrijeme kada koriste nepovoljnije gorivo s aspekta emisije štetnih gasova. Pojednostavljeno, ako ste u benzinca ugradili plin, eko test se obavlja dok vaše vozilo radi na benzin, a ne na plin.

Iz eko testova izuzeta su vozila na alternativni pogon, kao i vozila čija konstruisana brzina nije veća od 30 kilometara na sat.

Automobili koji prođu eko test dobit će naljepnicu koja će biti obavezno istaknuta na prednjem vjetrobranskom staklu.

Ako vaše vozilo zadovoljala normu Euro 1 dobit ćete naljepnicu crne boje, za Euro 2 crvene boje, Euro 3 žute boje, Euro 4 zelene boje, Euro 5 plave boje i Euro 6 ljubičaste boje.

Detalje o graničnim vrijednostima ispušnih plinova kao i detalje na koji način će se vršiti testiranje pročitajte u Pravilniku koji objavljujemo u fotogaleriji.

Podsjećamo, u februaru 2016. u FBiH vlasti su povećale cijene putarine koje se plaćaju prilikom registracije vozila pa je registracija poskupjela u prosjeku za 15 KM.

