Smiješna strana posla /VIDEO/

U trenucima kada nastojite biti ozbiljni, profesionalni i potpuno se skoncentrisati na ono što trebate saopštiti gledateljima, dese se nepredviđene situacije koje vas odvedu u drugu krajnost, a to je smijeh i nemogućnost da se skoncentrišete i prezentirate gledateljima važne i korisne informacije. I to je zapravo ona strana posla, koja novinaru, voditelju, reporteru olakša da prevaziđe sve one teške trenutke koje mu se dešavaju tokom radnog dana, sedmice i mjeseca. Takve trenutke tokom 2016. godine bilježili su naši kamermani.

Ozbiljnost i koncentriranost ispred kamera osnova je dobrog izvještavnja. Biti ozbiljan pred kamerom nekada je zaista težak zadatak, posebno onda kada vam je sagovornik osoba koja vam je na određeni način bliska.

Mnoge od smiješnih situacija na žalost nisu snimljene. I ove koje smo vam prikazali vjerujemo da vas nisu natjerale da pomislite išta drugo do, da smo tu i dalje za vas, da vas izvještavamo pravovremeno, objektivno i istinito. Jer to su naši osnovni postulati od kojih nećemo odustati ni u 2017. godini. A smjeha, neka i njega…i ove godine neka uljepšava vaše domove i naše minute. Sretno i nasmijeno vam bilo, dragi naši.