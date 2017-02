Stipendije i besplatne zdravstvene markice za boračku kategoriju

Ministrastvo za boračka pitanja TK jedino je u Federaciji BiH koje svake godine izdvaja značajna novčana sredstva za stipendiranje učenika i studenata iz reda boračke kategorije. Tako je i ove godine u Nacrtu budžeta TK za ove namjene predviđeno 900.000 KM. Konkurs za dobijanje stipendija objavljen je 31. januara 2017. godine.

„ Mi smo objavili Konkurs. On je otvoren 15 dana, mislim do 16. februara. Obzirom da nije usvojen Budžet, mi smo u Nacrtu budžeta planirali 900.000 KM, stipendije ostaju na istom nivou kao i prošle godine, dakle 50 KM za učenike srednjih škola i 80 KM za studente.“. navodi Fahrudin Skopljak ministar za boračka pitanja TK.

Na Konkurs se mogu prijaviti sva djeca koja pripadaju ovoj kategoriji stanovništva, koja imaju mjestu prebavlišta na području TK kao i povratnici u manji bh. entitet, ukoliko su njihovi roditelji tokom rata bili pripadnici Drugog korpusa Armije RiH.

„ Mi smo evo u prošloj godini imali oko 1700 potpisanih ugovora, očekujemo da će i ove godine biti isto toliko, mada evo iz godine u godinu sve je manje djece. Ove godine nećemo imati nijedno djete iz kategorije porodice šehida, poginulih boraca u srednjim školama, dakle oni su već prerasli taj nivo.“, pojašnjava ministar Skopljak.

Uslovi za dobijanje stipendije potpuno su isti kao i prethodnih godina.No, ministar navodi da pravo na stipendiju neće moći ostvariti djeca čiji roditelji imaju prihode veće od 50 % prosječne plate u FBiH po članu domaćinstva.

„ Taj imovinski cenzus je limitirajući faktor bez obzira na uspjeh i kod učenika srednjih škola oni koji imaju uspjeh manji od 3,5 % prosjek ocjena, to su jedina dva limitirajuća faktora.“, ističe ministar Skopljak.

Ministar Skopljak ističe da se ugovori sa novim stipendistima neće potpisati prije maja ili juna ove godine, do kada bi trebale biti isplaćene stipendije za prethodnu godinu. Dodaje još da su i ove godine u Nacrtu budžeta obezbjeđena sredstva u iznosu od oko milion KM za nabavku besplatnih zdravstvenih markica za pripadnike boračke populacije.

„ Uputili smo zahjev Zavodu zdravstvenog osiguranja da nam to odobri obzirom da se radi o velikom broju markica. Njihov Upravni odbor je na zadnjoj sjednici dao zeleno svjetlo evo mi to jos zvanično nismo dobili ali ovih dana treba da dobijemo to napismeno i da krenemo sa podjelom markica.“, navodi ministar Skopljak.

Podjela će se kao i prethodnih godina vršiti putem općinskih organizacija za boračko invalidsku zaštitu a očekuje se da će i ove godine biti podjeljeno blizu 50.000 zdravstvenih markica.