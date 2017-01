Sutra u BiH oblačno, temperature na planinama do -23 stepena

U Hercegovini, Posavini i na jugozapadu Bosne sutra će biti malo do umjereno oblačno vrijeme, a u ostatku BiH umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje u centralnim područjima moguće je i provijavanje slabog snijega.

Vjetar u Bosni umjeren, a na momente i pojačan sjevernog smjera, a u Hercegovini pojačana bura. Jutarnja temperatura iznosit će od -18 do -11, na jugu od -5 do 0, na planinama i visoravnima do -23, a najviša dnevna od -14 do -7, na jugu od -3 do 2 stepena.

Danas je u BiH bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom, a u Hercegovini je bilo nešto manje oblačnosti i bez padavina.

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica -23 stupena, Kupres -14, Goražde i Ivan-sedlo -13, Sokolac -12, Livno i Sarajevo -9, Bugojno, Jajce i Srebrenica -8, Gradačac i Zenica -6, Bihać, Bijeljina, Tuzla i Zvornik -5, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Sanski Most i Trebinje -4, Mostar -2, Neum i Čapljina -1 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.