U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -5 i 0, na jugu zemlje od 3 do 7 stepeni. Najviša dnevna većinom između 0 i 5, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.