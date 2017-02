U BiH sutra umjereno oblačno i sunčano

U Bosni sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne bit će malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana doći će do postepenog povećanje oblačnosti. Vjetar će biti slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, na jugu zemlje od 3 do 6, a najviša dnevna od 3 do 9, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

Danas je u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne bilo malo do umjereno i sunčano vrijeme. U ostalim djelovima umjereno do pretežno oblačno.