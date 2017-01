Ulaganje u poduzetništvo u Tuzli udvostručeno Budžetom za 2017.

U toplifikaciju Tuzle od 2003. do danas uloženo je ukupno 30 miliona KM, a u ovoj godini upravo za toplifikaciju biće izdvojeno daleko više novca, nego je to bio slučaj u ranijim godinama. Naveo je to gradonačelnik Jasmin Imamović na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, govoreći o aerozagađenju u gradu, a potvrdila je to i Suada Isaković, šefica gradske Službe za budžet i finansije.

„Već u prvoj polovini godine iz drugih izvora će se obezbjediti sredstva za nastavak toplifikacije i to u značajnom iznosu. Ja mislim da će to biti negdje oko tri miliona KM u ovoj godini“, pojašnjava Isaković.

Mnogo se danas govorilo o zagađenju zraka, jer su vjećnici opozicije smatrali da sredstva dobijena kao nadoknada Termoelektrane za zagađenje zraka nisu raspoređena prema prioritetima.

„Svako ima potrebe. Treba ulagati u kulturu i sport i td, međutim ali smatram da u ovom trenutku grad Tuzla u ovom trenutku treba čak 70 posto da ulaže sredstava za širenje mreže toplifikacije i za projekte energetske efikasnosti. Jer taj novac je dobijen jer Termoelektrana zagađuje zrak i truje građane grada Tuzla“, tvrdi Sabahudin Imamović, predsjednik Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Tuzla.

Riječ je o oko 5,5 miliona KM koje grad Tuzla svake godine već treću godinu za redom dobija od Termoelektrane Tuzla.

„Mi imamo urađenu vrelovodnu mrežu u nekim mjesnim zajednicama, no postavlja se pitanje zašto se niko nije priključio na nju. Zato što su cijene jako visoke. Mi smo predlagali amandman o subvencioniranju priključenja na vrelovodnu mrežu jer šta nam ona znači ako smo je doveli, a ljudi se ne priključuju na nju. Međutim ni ti amandmani nisu usvojeni, a i ovi iznosi mislim da bi se mogli definitivno na bolji način potrošiti“, kazao je Ivica Kovačević, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a.

Iz tog razloga opozicija je ostala uzdržana kada se glasalo za Budžet, ali je on zbog većine ipak usvojen, baš kao i Odluka o izvršenju Budžeta, a po projekcijama iznosi blizu 50 miliona KM. Služba za budžet, raspodjelu sredstava pravdala je dodatnim izvorima prihoda koji će biti usmjerene upravo na toplifikaciju, kao i zbog čega je najviše sredstava od Termoelektrane usmjereno na razvoj poduzetništva, tj. za razvoj privrede i poslovnih zona u gradu u odnosu na 2016. godinu gdje su iznosi udvostručeni.

„Samo ekonomija može i Budžet popraviti prihodovnu stranu to je osnovno. Mogu reći da imamo 29 privrednika koji su se javili i aplicirali za zemljište kada su u pitanju poslovne zone. To je 29 novih fabrika“, kazao je Mensur Alić, predsjednik Kluba vijećnika Tuzlanske alternative.

Ipak, aerozagađenje i toplifikacija neće ostati nezavršena tema jer će o njoj Gradsko vijeće imati priliku diskutovati na tematskoj sjednici zakazanoj za februar.