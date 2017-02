Upis prvačića u škole u Tuzlanskom kantonu počinje u prvoj polovini marta

Upis u prve razrede osnovnih škola na području Tuzlanskog kantona počet će u prvoj polovini marta, potvrđeno je iz resornog ministarstva.

U prvi razred osnovne škole u školskoj 2017/2018. roditelji su dužni upisati djecu koja do 1. septembra 2017. godine navršavaju šest godina. Prilikom upisa potrebno je dostaviti dokaz o mjestu prebivališta, rodni list djeteta i ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a ukoliko je dijete pohađalo predškolsku ustavovu dostavlja se i pedagoški karton djeteta. Djeca koja nisu pohađala predškolsko obrazovanje, a u septembru će krenuti u prvi razred, tokom aprila pohađat će i organiziranu predškolsku nastavu.

„Preporuka je Ministarstva obrazovanja da se to izvrši u prvoj polovini mjeseca marta obzirom da imamo obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja pred polazak u osnovnu školu tako da bi se sve moglo obaviti na vrijeme to bi trebalo završiti do prve polovine marta“, izjavila je Armela Topuzović, sekretar Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK.

Upis u srednje škole na području TK planiran je za juni, nakon okončanja obaveza učenika devetih razreda. Kao i svake godine za upis u srednje škole bit će raspisan konkurs o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.