Valentinovo u Robnoj kući Tuzlanka

Robna kuća Tuzlanka i ovaj datum 14.februar, slavi sa svojim cijenjenim posjetiteljima. U periodu od 06. do 14.februara za sve generacije pripremili smo mnoštvo iznenađenja.

Napravite zajedničku fotografiju bilo gdje u RK Tuzlanka, u periodu od 06.02. do 14.02.2017. i podjelite na facebook-u i označite se na FB Rk Tuzlanka a najsretniji par osvaja vrijedan poklon.

Za one koji ne znaju šta pokloniti svojoj voljenoj osobi, u periodu od 10. do 14.02. u prizemlju Rk Tuzlanka u periodu od 12 do 20 h će biti organiziran Ljubavni sajam- slatki pokloni za vaše voljene. Izlagači na Ljubavnom sajmu su: čokoladni buketi Macadamy, cvjetni aranžmani Clivia, Mentha natural cosmetics, Galerija čokolada i pralina Tuzla,Terra candles- unikatne svijeće za svaku priliku, AnyFild ručno rađeni nakit.

Učinite svoje srce plemenitim i na ovaj dan i kupite poklon napravljen od Centra za djecu sa višestrukim smetnjama „ Koraci nade“ Tuzla ili pak pomozimo lavici Iris da prohoda! Jedna šolja sa ljubavnom porukom, jedan njen korak!

Svi parovi koji 13. i 14.02. kupe neki poklon svojoj dražoj polovini u nekoj od radnji u Rk Tuzlanka imaju priliku da osvoje putovanje u Veneciju. Sve što treba jeste da račun sa svojim podacima ubace u kutiju u prizemlju, kod kutka za profesionalno fotografisanje i čekaju izvlačenje koje će biti javno organizirano poslije 14.februara.

Također, svaki zaljubljeni par će na Dan zaljubljenih dobiti na poklon profi fotografiju iz ljubavnog kutka. Sve vas fotograf čeka 14.02. u periodu od 12 do 20 h.

Nismo zaboravili i naše najmlađe, za Dan zaljubljenih djeca u periodu od 18 do 21 h uz pomoć učiteljica i animatora izrađuju pano sa motivima ljubavi, tzv. Ljubavni pano. Mališani će imati priliku da pokažu što to za njih predstavlja ljubav.

Zaljubljeni parovi kao i roditelji će moći uživati u romantičnom koncertu na 4.spratu od 20 do 21:30 h. Grupa Divan iz Tuzle, svira i pjeva repertoar muzike za Valentinovo.

Cjelodnevni/noćni sadržaj je besplatan za sve naše posjetitelje. RK Tuzlanka će raditi do 22:00 h.