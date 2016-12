Večeras na TV Slon u 21:00 i 22:40 sati gledajte filmove ”Vilenjak” i ”Imaš poštu”

Večeras u 21:00 sat u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Vilenjak”.

Uloge: Will Ferrell, James Caan, Bob Newhart

Režiser: Jon Favreau

Žanr: Komedija, fantastika

Sinopsis filma:

Vilenjak (W.Ferrell) putuje sa Sjevernog pola prema New Yorku u potrazi za pravom porodicom. Ovoga Božića otkrijte vilenjaka u čovjeku koji je greškom cijeloga svog života bio odgajan kao vilenjak, da bi naučeno iskoristio u najvažnijem trenutku.

Jednog Badnjaka prije mnogo, mnogo godina, jedna se beba uvukla u torbu Djeda Mraza punu poklona i igračaka, a da on to uopće nije primijetio. Odgajan kao vilenjak, Buddy (Will Ferrell) naposljetku ipak odrasta u čovjeka tri puta većeg i od najvećeg vilenjaka te uviđa kako se nikada neće uklopiti u život na Sjevernom polu. Ove godine Buddy odluči pronaći svoje pravo mjesto u svijetu, tačnije – New Yorku. On uspije pronaći svoga pravog oca, Waltera (James Caan), koji se nalazi na listi zločestih Djeda Mraza, i desetogodišnjeg brata koji uopće ne vjeruje u djedicu s poklonima i vilenjake!

Buddy shvata kako je njegov zadatak spasiti Božić za svoju porodicu, New York i cijeli svijet. Što su blagdani bez barem jedne prave porodične komedije, smještene u pripadajuće doba godine, te grad New York, koji je u našoj kolektivnoj svijesti dobrim dijelom prisutan i kao jedan od najbožićnijih gradova na svijetu?

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Imaš poštu”.

Uloge: Tom Hanks, Meg Ryan, Greg Kinnear…

Režiser: Nora Ephron

Žanr: Komedija, romantika

Sinopsis filma:

Romantična komedija “Imaš poštu” remake je “Trgovine iza ugla” (1940.), klasičnog filma Ernsta Lubitscha s Jamesom Stewartom u glavnoj ulozi, snimljenog prema drami Miklósa Lászlóa.

Kathleen Kelly (M. Ryan) vlasnica je male trgovine dječjih knjiga koju je davno osnovala njena pokojna majka. Kathleen živi s dečkom, uglednim novinarom Frankom (G. Kinnear), no njihova je veza odavno prerasla u rutinu. Najnovija simpatija Kathleen Kelly (M. Ryan) je neznanac s interneta kojeg poznaje po šifri “NY 152”. Iza šifre se krije Joe Fox (T. Hanks), sin vlasnika lanca knjižara “Fox”, koji jednu od svojih velikih podružnica uskoro otvara preko puta Kathleenine knjižare. Joe i Kathleen susreću se u stvarnom životu i postaju ljuti poslovni konkurenti ne znajući da su u isto vrijeme preko interneta zaljubljeni jedno u drugog…