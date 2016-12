Večeras na TV Slon u 22:40 sati gledajte film ”Operacija Swordfish”

Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Operacija Swordfish”.

Uloge: John Travolta, Hugh Jackman…

Režiser: Dominic Sena

Žanr: Akcija, triler, kriminalistički

Sinopsis filma:

Unutar našega svijeta postoji još jedan svijet: zaštićen je šiframa, lozinkama i najnaprednijim sigurnosnim sustavima. Tamo se čuvaju najdublje tajne, informacije koje nas mogu diskreditirati, inkriminirati i doslovno uništiti. U cijeloj priči vrte se i ogromne količine novca. Riječ je o svijetu nazvanom “Operacija Swordfish”. Gabriel Shear (John Travolta) je karizmatični i opasni špijun koji želi ući unutar sistema kako bi mogao finansirati svoju specifičnu vrstu patriotizma. Ako uspije, milioni skriveni u vladinim ilegalnim fondovima bit će njegovi. Da bi to učinio, treba mu superhaker kojem će i najneprobojniji sistemi zaštite biti tek malo ozbiljnija dječija igra. Zadatak je to kao stvoren za Stanleya Jobsona (Hugh Jackman), jednog od dva najbolja hakera na planeti. Nakon što je odslužio kaznu zbog uzrokovanja apsolutnog haosa u FBI-jevim high-tech operacijama, zabranjeno mu je približiti se bilo kojoj elektronskoj trgovini na udaljenost manju od 50 metara. Sada Stanley živi u oronuloj prikolici, bez novca i sam, a jedina mu je nada opet vidjeti svoju kćerku Holly (Camryn Grimes), koju je izgubio prilikom razvoda. Gabriel i njegova prelijepa partnerica Ginger (Halle Berry) uvuku Stanleyja u urotu, a on ubrzo shvata da ništa nije onako kako izgleda te da će se morati jako potruditi da iz cijele priče izađe čist.