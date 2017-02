Večeras u 21:00 i 23:00 sata na TV Slon gledajte filmove ”Povratak Pink Panthera” i ”Sati očaja”

Večeras u 21:00 sat u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Povratak Pink Panthera”.

Režiser: Blake Edwards

Uloge: Peter Sellers, Christopher Plummer, Catherine Schell, Herbert Lom..

Žanr: Komedija

Sinopsis filma:

Slavni dijamant zvan Pink Panter ponovo je ukraden, ovaj put iz nacionalnog muzeja u Lugašu. Lopov bježi čuvarima muzeja, no ostavlja podsjetnicu: bijelu rukavicu sa zlatno izvezenim monogramom “P”. Istragu vodi pukovnik Šarki iz tajne policije, no šah od Lugaša zahtjeva da se pozove i inspektor Žak Kluzo, koji je trenutno suspendovan sa svog posla u Francuskoj. On je uvjeren da se iza pljačke krije slavni Fantom.

Večeras u 23:00 sata u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Sati očaja”.

Režiser: Blake Edwards

Uloge: Micky Rourke, Anthony Hopkins, Mimi Rogers…

Žanr: Triler, Drama, Krimi

Sinopsis filma:

Michael Bosworth (Mickey Rourke) poremećeni je kriminalac koji čeka suđenje. Kako bi izbjegao dugu zatvorsku kaznu koja ga sigurno očekuje, on odluči da zavede svoju advokaticu, Nancy Brayers (Kelly Lynch), koja ne uspjeva da odoli čarima ovog okrutnog muškarca. Naivna Nancy pomogne Michaelu u bijegu, ali on je napušta zbog čega Nancy zavši u rukama vešte agentice FBI-a, Brende Chandler (Lindsay Crouse).