Večeras u 21:00 sat u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Dobar, Loš, Zao”

Režiser: Sergio Leone

Uloge: Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee Van Cleef, Chelo Alonso

Žanr: Vestern

Sinopsis filma:

Film govori o trojici revolveraša koji tragaju za zakopanim zlatom vojske Konfederacije u haosu obračuna, vješanja, Građanskog rata i zatvoreničkog logora.

Pustolovina usred Divljeg zapada. Joe (C. Eastwood) hvata meksičkog bandita Tuca (E. Wallach) i predaje ga mjesnim vlastima. No, to je samo zamka, jer Joe će spasi Tuca neposredno prije izvršenja smrtne kazne vješanjem. Dvojica odmetnika podijelit će nagradu, a sve to će i ponoviti. Nakon sljedeće uspješne prevare Joe napušta Tuca.

Tuco se zaklinje na osvetu, pa prvom prilikom uhvata Joea i protjeruje ga u pustinju. tamo će naići na Billa Carsona koji je na samrti (A. Castle) i koji će Joe-u otkriti tajnu neprocjenjivog blaga skrivenog na groblju. Za tim blagom tragat će i okrutni Sentenza (L. Van Cleef)…