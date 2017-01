Večeras u 21:00 sat u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Gospodar planina”

Režiser: Michael Winterbottom

Uloge: Wes Bentley, Petter Mulan, Milla Jovovich

Žanr: Drama

Sinopsis filma:

Godina je 1867. Dillon (Peter Mullan) je irski imigrant koji se je naselio u Kaliforniji za vrijeme zlatne groznice prije 18 godina. Danas je Dillon vlasnik gotovo svakog dućana i poduzetništva u gradu Kingdom Come – od iznajmljivanja soba pa do otvaranja bankovnih računa, ništa se ne može obaviti bez njegovog znanja. Jedan od rijetkih poslova kojima se ne bavi je vođenje javne kuće. To je prepustio svojoj ljubavnici Luciji (Milla Jovovich). No situacija se mijenja kada se u gradiću pojavi Dalglish (Wes Bentley), koji radi za željeznicu. Shvativši da mu se pruža velika poslovna tj. komercijalna prilika, Dillon nastoji osigurati prolaz pruge kroz grad.