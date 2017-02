Večeras u 22:40 sati u programu TV Slon i TV Mreže gledajte film ”Ucjena”

Režiser: Ron Howard

Uloge: Mel Gibson, Gary Sinise, Rene Russo

Žanr: Akcija, Triler, Krimi

Sinopsis filma:

Grupa kriminalaca koju predvodi policajac Jimmy Shaker (G. Sinise) otima Seana Mullena (B. Nolte), sina milionera Toma Mullena (M. Gibson), predsjednika vazduhoplovne kompanije Endeavor Airlines. Traže otkupninu od dva miliona dolara koju Mullen pristaje isplatiti. S čitavim slučajem upoznat je i FBI, a agent Lonnie Hawkins (D. Lindo) sa svojom je ekipom smješten u raskošnom domu Mullenovih. Dok je Tomova supruga, Seanova majka Kathryn (R. Russo), na rubu živaca, Tom kreće u isporuku novca. Međutim, prerana intervencija FBI-a sve će upropastiti. Jedan od otmičara (D. Wahlberg) je ubijen, no ostalima policija i FBI ne uspijeva ući u trag. Shaker se ponovno javlja Mullenu i ultimativno traži čistu i pouzdanu sljedeću isplatu. Istovremeno se dogovara s ostalim otmičarima – svojom djevojkom Mariom (L. Taylor), bratom poginulog otmičara Clarkom (L. Schreiber) i još jednim – da će odmah po preuzimanjem novca ubiti dječaka. Mullen sluti da to neće izaći na dobro te slijedeći intuiciju zaigrati na gotovo suludu kartu: umjesto da isplati otmičare, on im preko svih medija šalje poruku da će pokloniti dva miliona dolara onome ko ih otkrije i spasi njegovo dijete…