/VIDEO/ Mesna indutrija ”Menprom” među najboljim u regiji i u 2016. godini

Vrhunski mesni delikatesi od visokokvalitetnog pilećeg i goveđeg mesa porodične kompanije Mesne industrije ”Menprom” iz Gornje Tuzle, već su omiljeni na trpezama širom Bosne i Hercegovine. ”Menprom” je osnovan 1998. godine sa jasnom vizijom – proizvesti domaći proizvod vrhunske kvalitete.

Prezadovoljni su u Mesnoj industriji ”Menprom” rezultatima postignutimu 2016. ”Menprom” je imao veliku investiciju u 2015. koja se odrazila i na poslovanje u 2016. godini, ali je obim proizvodnje u godini koja je na izmaku povećan za 5% posto, što je itekako važno.

U proteklih 18 godina Mesna indutrija ”Menprom” je trasirala svoj put na tržištu Bosne i Hercegovini, ali uskoro dolaze još ljepše vijesti, koje se tiču izvoza proizvoda na tržište Evropske unije.

Od prvog proizvoda do danas plasirali su široku paletu zdravih, ukusnih proizvoda proizvedenih posebnom pažnjom i po jedinstvenim recepturama. ”Menprom” danas predstavlja dinamično, savremeno preduzeće sa 165 zaposlenika, većinom mladih, visokoobrazovanih i ambicioznih kadrova. Potvrda rečenom su brojne medalje i plakete u posjedu Mesne industrije ”Menprom”, kao priznanja za sve što su godinama stvarali.

Ono čime se u ”Menpromu” posebno ponose je činjenica da su svojim kvalitetom stekli povjerenje kupaca i postali prepoznatljivo ime i brend u našoj zemlji, a u 2017. će nastojati biti još bolji.

No, uspjeh je veći ako se ima s kim dijeliti. Znaju to u kompaniji ”Menprom”, pa su kao bezbroj puta do sada radost darivanja podijeli sa učenicima i nastavnicima Osnovne škole ”Solina”. Od prije nekoliko dana učenici ove tuzlanske škole, zahvaljujući između ostalih i Mensuru Aliću uspješnom privredniku i vlasniku ove mesne indutrije imaju novoopremljenu učionicu.

Zadovoljstvo kupaca i potrošača, kao i društvene zajednice u cjelini u Mesnoj industriji ”Menprom” stavljaju na prvo mjesto i sve aktivnosti provode s tim ciljem, ali njihov je cilj ne samo zadovoljiti, već i prevazići očekivanja. Poželjet ćemo im da tako ostane i u 2017. godini.

Pogledajte TV prilog: