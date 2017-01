/VIDEO/ Zimska čarolija u usnulom gradu!

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra će u Bosni i Hercegovini, jutro biti umjereno, a preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, novo naoblačenje sa sjevera, će krajem dana i tokom večeri uvjetovati padavine. U Krajini, cetralnim i istočnim područjima mjestimično sa susnježicom ili slabim snijegom, a ponegdje na sjeveru i sa kišom koja se ledi u dodiru sa tlom. U planinskim područjima slab snijeg. Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od -11 do -5, a najviša dnevna od -1 do 5, stepeni Celzijusa.

Iako je zima kalendarski nastupila 21. decembra 2016. godine prve snježne padavine u Tuzli zabilježene su u noći sa ponedjeljka na utorak, 2. i 3. januara 2017. godine.

Kolega Begzad Musić zabilježio je zimsku čaroliju, u usnulom gradu.

Pogledajte video.