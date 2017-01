Više od osam hiljada osoba oboljelo od virusa sličnog gripi, najranjivija djeca i starije osobe

Ove godine, sezona gripe u Federaciji BiH nije kasnila u odnosu na prethodnu godinu. Prema podacima koji su prispjeli iz svih kantona u Federaciji BiH, stopa posjeta ordinacijama zbog oboljenja sličnih gripi mnogo je viša u odnosu na isti period prošle godine. Od osam hiljada koliko je registrirano pacijenata oboljelih od oboljenja sličnih gripi, najveći broj je u Tuzlanskom, Zeničko – dobojskom, Zapadno-hercegovačkom i Sarajevskom kantonu.

“Povećan broj slučajeva,koji se povećava iz sedmice u sedmicu, pa čak i do kraja februara. Nekada je najveći broj oboljelih registriranih u martu. Uglavnom mi virus i oboljenja sličnih gripi pratimo od oktobra do polovine maja. Uglavnom, to je period kada se očekuje gripa.” , kazala je Mirsada Mulaomerović, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo FBiH.

Iako je u Federaciji povećan broj oboljelih, u Tuzlanskom kantonu broj oboljelih u decembru je niži u odnosu na prethodnu godinu, te situacija još uvijek nije alarmantna. 1100 oboljelih od oboljenja sličnog gripi, i više od dvije hiljade pacijenata sa akutnim respiratornim oboljenjima nisu zabrinjavajući podaci, tvrde iz Zavoda za javno zdravstvo TK.

“Nadamo se da neće biti teških akutnih respiratornih infekcija koje zahtijevaju hitnu hospitalizaciju. Podcrtavam provođenje opštih mjera je vrlo značajno što možemo svi da provodimo. Da više boravimo na čistom zraku”., dodao je mr.med.sci. dr. Blaško Topalović, specijalista epidemiologije Zavoda za javno zdravstvo TK.

Pune čekaonice zatekli smo u Domu zdravlja Tuzla, kako u školskom dipanzeru, tako i u Službi opšte porodične medicine. Kako je rečeno, dolaskom jesenjih i zimskih dana povećan je broj oboljelih od bolesti gornjih i donjih respiratornih puteva. Povećan je broj viroznih oboljenja kod školske djece i djece predškolskog uzrasta.

“Mi sad imamo jednu viremiju respiratornog i gastralnog tipa. Respiratorna viremija se manifestuje kašljem. To je suhi ili produktivni kašalj. Jako su visoke temperature koje su varijabilne, koje se povećavaju u noćnim satima. Roditelji su uplašeni i dolaze na pregled sa djecom.”, tvrdi prim.dr.med Nermina Đulović, specijalista školske medicine, šefica Školskog dispanzera u Domu zdravlja Tuzla.

I u Službi porodične medicine tvrde da su oboljenja slična gripi najčešća u ovo doba godine. Sporadičnih slučajeva gripe ima, ali još uvijek ne možemo govoriti o epidemiji, dodaju. Najranjivije kategorije su osobe treće životne dobi i mališani čiji su roditelji uvijek uplašeni. Iz Službe pozivaju roditelje da ne insistiraju na primjeni antibiotika, jer u slučaju viroze za takav potez nema opravdanja.

“Roditelji su naravno uvijek uplašeni i na svaku promjenu zdravstvenog stanja djeteta reagiraju, ali moraju biti toliko hrabri i educirani, da dijete pokušaju prvo kod kuće liječiti. Obična prehlada prolazi za četiri do šest dana, bez obzira dali mi nešto djetetu da mu simptome ublažimo ili ne.”, dodaje mr.sci.dr Sanda Kreitmayer Peštić, Služba opšte porodične medicine Doma zdravlja Tuzla.

Djecu koja su bolesna, ne treba voditi među drugu djecu, u školu ili obdanište jer postoji mogućnost da virus prenesu i na svoje drugare, kao i da se i sami ponovo zaraze.

„Nema miješanja bolesne i zdrave djece, mi tu imamo taj problem, gdje ne možemo nikako ojačati imunitet kod djeteta. Ponovno druženje, reinfekcija i ponovo imamo bolesno dijete.“, istakla je dr. Đulović.

O samoj prevenciji protiv sezonske gripe, i zimskih prehlada nikada nije dovoljno govoriti. A, o njihovoj važnosti, najbolje govori podatak da je u prethodnoj godini od komplikacija nastalih uslijed sezonske gripe preminulo šest osoba. Mjera prevencije je zaista mnogo. Od općih mjera higijene, kao što je redovno pranje ruku, pa do redovne vakcinacije za hronične bolesnike i osobe starije životne dobi. Nešto mlađim, ljekari preporučuju obavezno konzumiranje većih količina voća, povrća, povećan unos c vitamina i prikladno, slojevito odijevanje.