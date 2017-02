Vlada FBiH odlučila: Zabranjeno konzumiranje duhana na javnim mjestima, radnim mjestima, skupovima… Kazne do 15 hiljada KM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Federalnom parlamentu uputila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, ovaj zakon uređuje mjere zabrane i ograničenje uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, njihovog oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja, sprječavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obvezne oznake na pakiranjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provedbom Zakona.

Zakonom se zabranjuje uporaba svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.

Provedbu zabrane pušenja obvezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora, kao i drugih mjesta u kojima je pušenje zabranjeno. U tim prostorima moraju biti postavljene vizualne informacije koje se sastoje od grafičkog znaka zabrane pušenja i teksta koji glasi: “Zabranjeno pušenje”, kao i informacije o načinu prijavljivanja i sankcioniranju. U slučaju da osoba ne poštuje zabranu pušenja, vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je osobu opomenuti, uskratiti joj uslugu ili zatražiti da napusti prostor. Ukoliko osoba to ne ispoštuje, vlasnik odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je kontaktirati nadležni organ.

Kao iznimka, pušenje je dozvoljeno za pacijente u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim i drugim ustanovama koje pružaju usluge socijalne njege mentalno oboljelim osobama, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone i ako medicinske i psihološke indikacije ukazuju na potrebu pacijenta za pušenjem.

Zakon zabranjuje proizvodnju i promet cigareta koje sadrže sastojke sa više od deset mg katrana, jedan mg nikotina i deset mg ugljen monoksida po jednoj cigareti. Zabrana se odnosi i na duhanske proizvode koji sadrže aditive i arome. Svi duhanski prozvodi za pušenje koji se proizvode ili uvoze na tržište Federacije BiH, obvezno moraju biti testirani, a troškove snosi uvoznik, odnosno proizvođač.

Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda mora sadržavati Jedinstvenu identifikacijsku oznaku i zdravstvena upozorenja na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini. Na zbirnim i pojedinačnim pakiranjima je zabranjeno korištenje termina kao što su “light”, “super light”, “ultra light” i sličnih.

Sve ove odredbe važe i za elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje u svim oblicima.

Zakon propisuje zabranu izravnog ili neizravnog oglašavanja, sponzoriranja i na bilo koji način promicanja duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Oni ne smiju biti postavljeni ili vidljivi u trgovinskim objektima, osim prilikom same prodaje, ni izloženi u komercijalnu svrhu niti na jednom drugom mjestu.

Zabranjeno je, također, ove proizvode prodavati putem automata, s polica supermarketa prodavnica u kojim kupci mogu slobodno uzeti robu, kod uličnih prodavača i na improviziranim nelegalnim mjestima prodaje, zatim putem interneta, u objektima i dvorištima zdravstvenih objekata i dvorišta za športske i kulturne aktivnosti, te u objektima koji su od ulaznih vrata predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova udaljeni u radijusu manje od 100 metara.

Zabranjeno je prodavati i poklanjati duhanske i ostale proizvode za pušenje osobama mlađim od 18 godina i oznaka o toj zabrani mora biti postavljena na svim prodajnim mjestima.

Nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja su, u suradnji s kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, obvezna u nastavne programe za osnovnu i srednju školu uključiti temu o štetnosti pušenja za zdravlje.

Vlada FBiH donosi, za petogodišnje razdoblje, Strategijski, multisektorski program za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a provode ga nadležna federalna ministarstva i druge institucije, zavodi, ustanove i organizacije.

Vlada, također, imenuje jedanaestočlano međuresorno Federalno povjerenstvo za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koje, uz ostalo, predlaže programe odvikavanja od pušenja i prati provedbu Strategijskog programa.

Nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava i kantonalni organi za inspekcijske poslove, kao i nadležna ministarstva unutarnjih poslova.

Kad je riječ o kaznenim sankcijama za kršenje ili neprovedbu Zakona, novčane kazne su u rasponu od 250 KM do 15.000 KM, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.