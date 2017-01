Vlado Jagodić nakon prve pripremne utakmice u Međugorju – O angažovanosti ekipe, juniorima, Tandiru i Zilkiću

Izabranici Vlade Jagodića danas su u Međugorju pobijedili hrvatskog trećeligaša, ekipu Jadrana iz Ploča rezultatom 1:0. Pogodak je postigao Almedin Dino Zilkić, dvadesetogodišnji fudbaler, koji je na probu u tuzlansku Slobodu došao iz HNK ”Gorica”.

Ukupan utisak Vlade Jagodića, nakon ove utakmice je pozitivan:

– Ovo je sada najteža faza u procesu priprema za igranje utakmica. Normalno da je fizička priprema osnov, ali isto tako moramo igrati utakmice, tako da sam se odlučio danas u susretu protiv Jadrana iz Ploča dati priliku svim igračima po jedno poluvrijeme i ne mogu reći da nisam zadovoljan. Na kraju se to i isplatilo, bili smo ipak bolja ekipa i sve smo krunisali pobjedom. Ima tu još nekih stvari koje će se u toku rada sigurno poboljšavati, ali igrači su htjeli i željeli pobjedu i to se na kraju isplatilo. Ono što je najbitnije, niko se nije povrijedio, tako da je ukupni utisak, bez obzira što je rezultat 1:0 povoljan. Nisam ni očekivao neki ubjedljiv rezultat, ali sam očekivao od igrača da budu borbeni, motivisani i da žele da pobijede, što su i pokazali, rekao je Jagodić za RTV Slon nakon završetka susreta.

Naporne pripreme i tempo koji je zadao strateg Tuzlaka, teže podnose juniori.

– Juniori su pod teretom teških priprema. Evo naprimjer, Muratović nije ni bio u konkurenciji za utakmicu. Svi juniori teško podnose ovaj tempo. Ja sam već rekao da ću malo voditi računa o njima, a to se vidjelo i kod Beganovića i Hodžića i Smajića, budući da su imali i zaostatak, sa njima sam oprezan posebno, da ih ne bi presjekao ovako jak ritam, jer zaista radimo ”pakleno”. Što se tiče juniora, od njih sada i ne očekujem mnogo, ali želim da oni shvate da su dobili priliku da treniraju sa prvim timom i da prođu jedne ozbiljne pripreme, smatra strateg kluba sa Tušnja.

Prvu utakmicu danas je odigrao i Ismar Tandir, u kome je Jagodić prepoznao novog Milana Đurića, ali smo ga pitali i da se osvrne na ono što je u današnjem susretu pokazao Almedin Dino Zilkić.

– Ismar Tandir je angažovan da rješava ”stvari u vazduhu”. On je imao danas peh. Jednom je pogodio stativu jednom prečku, ali je bio dominantan u skoku. Naravno njemu je sve novo sa ovom ekipom. Trebaće još vremena da on ovu ekipu još upozna i naravno igrači njega, kazao je Jagodić u razgovoru za RTV Slon i nastavio: – Drago mi je što je Zilkić utakmicu riješio svojim golom. Što se tiče njegovog eventualnog ostanka u Slobodi, moramo to još vidjeti i još vremena potrošiti, jer je relativno kasno došao. Vidjeli ste da sam njega na ovoj utakmici stavio na dvije pozicije u jednom poluvremenu, da jednostavno vidim kako se snalazi na poziciji iza napadača, ali i na poziciji na kojoj se on mnogo bolje snalazi a to je pozicija polulijevo. Ima odličan ulaz na desnu nogu unutra i rješava te stvari. To je dobro za njegovo samopouzdanje da je postigao pogodak i odlučio utakmicu. No, to je još daleko od konačne odluke i daleko od nekog pozitivnog utiska, završio je Jagodić koji očekuje još bolju angažovanost svojih igrača u drugom pripremnom susretu u srijedu, kada se ”Crveno-crni” sastaju sa mostarskim Veležom.