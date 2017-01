Vozućici za vječnost – Sedam vijekova spomenika kulture BiH /FOTO + VIDEO/

U otvorenom Božićnom programu TV Slon od 16:15 sati govorimo i o manastiru ”Svete Trojice” poznatijem pod nazivom manastir Vozućica.

Manastir ”Svete Trojice”, prema narodnim predanjima, potiče iz 14. vijeka. Nalazi se u Vozući u dolini rijeke Krivaje i podnožju planine Ozren u prelijepom prirodnom okruženju. Zadužbina je kralja Dragutina Nemanjića, a 70-tih godina prošlog vijeka proglašen je spomenikom kulture Bosne i Hercegovine. Poznatiji je pod nazivom Vozućica jer se nalazi uz istoimenu rječicu.

Tokom posljednjeg rata skoro u potpunosti je uništen. Međutim, zahvaljujući vjeri i naporu ovdašnjeg paroha i njegove porodice, ovaj manastir je obnovljen. Prije početka obnove, 2004. godine ponovo je uvršten na listu spomenika kulture naše zemlje. Prve aktivnosti na zaštiti manastira započeo je Zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Srpske, a kasnije nastavio Federalni zavod kao nadležan za ovo područje.

Osim obnove manastira, uređena je i manastirska porta i sređen prilaz manastiru sa mosta – stepeništem koje ranije nije postojalo. Vjernici su obnovili i izgradili zvonik. Saniran je i manastirski izvor ”Kaluđerica”.

”Posljednja obnova manastira Vozućica trajala je od 2006. do 2015. godine kada je naš episkop Grigorije izvršio njegovo osvećenje nakon generalne obnove 25. jula 2015. Manastir Vozućica svoj jubilej, sedam vijekova postojanja dočekuje u punom sjaju, doživio je ponovo svoje vaskrsenje a to je poruka i nada da će i naš narod u neraskidivoj vezi sa njim iznaći način da započnje svoj novi život”, navodi Zoran Živković, paroh vozućki.

Manastir danas pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Vozuća koja se nalazi u Mitropoliji Dabrobosanskoj. Ova vjerska zajednica u 2016. godini obilježila je tri značajna jubileja, 7. vijekova postojanja manastira Vozućica, 700 godina od smrti kralja Dragutina Nemanjića graditelja ovog manastira i jubilej 165 godina od otvaranja škole koja je radila kod manastira a u kojoj su u početku učitelji bili sveštenici. Inače, o manastiru Vozućica veoma malo se pisalo i govorilo, međutim, ovaj duhovni hram kroz historiju bio je i ostao snaga i ponos naroda. Malo je mjesta u našoj zemlji koja imaju tu privilegiju da budu poznata po nekoj starini, no, Vozuća to zasigurno ima i treba njegovati. O kakvom spomeniku se radi, najbolje ilustruje i to da je prije nekoliko godina, od 25 spomenika kulture u Bosni i Hercegovini, on stavljen na peto mjesto, poslije mosta Mehmed paše Sokolovića u Višegradu, Aladža džamije u Foči, Vijećnice u Sarajevu i Crkve Svetog Nikole u Stocu. Prije ove obnove koja je trajala do 2015., posljednja generalna obnova bila je 1865. godine.

”U svojoj istoriji bio je posvećen Svetom Nikoli, pokrovu Presvete Bogorodice i na kraju prilikom osvećenja poslije obnove 1865. godine posvećen je Svetoj Trojici pod čijim patronatom se nalazi do dana današnjeg”, ističe Živković.

Nažalost, danas ovaj manastir nije otvoren svakodnevno, jer vjernika nema u broju kako je to nekada bilo. Prije rata na području današanje vozućke parohije, koja je bila do 90-tih podijeljenja na vozućku i stošku, bilo je oko 1.500 domaćinstava, dok ih danas ima tek stotinjak. Međutim, ovdje se danas obilježavaju svi značajni vjerski praznici, od Vaskrsa, Duhova do Ktitorske slave ovog manastira. O manastiru Vozućica, prije obilježavanja važnog jubileja, snimljena je i pjesma ”Vozućici za vječnost”, koja govori o obnovi i njegovoj važnosti. Paroh i vjernici nadaju se da će ovaj vjerski hram postati u narednim godinama sve posjećeniji i na neki način važna turistička destinacija.