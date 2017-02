Vremenske prilike za naredna tri dana

U ponedjeljak, (20.02.2017.) – Prolazno povećanje oblačnosti sa zapada će preći preko Bosne i Hercegovine. Prije podne niske naoblake biće po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab sjevernog smjera. Krajem vjetar sa juga donijet će nam nešto toplije vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka između -6 i -1° C, na jugu zemlje od 0 do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu od 9 do 13° C.

U utorak, (21.02.2017.), u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana očekuje se naoblačenje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -4 i 0°C, na jugu zemlje od 0 do 5°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 13°C.

U srijedu, (22.02.2017.), u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu oblačnost. Poslije podne u Bosni umjereno povećanje oblačnosti, a u Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Vjetar će biti slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 3 do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 10 i 16°C.