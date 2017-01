Vrijeme je potencijalno opasno: Slijedi li scenarij iz 2012. godine?

Sniježni pokrivač u posljednja 72 sata zabijelio je TK, a visina sniježnog pokrivača u Tuzli, danas iznosi 13 centimetara. Temperature su u minusu, a značajniji minusni skok temperature zraka očekuje se pred dane vikenda, kada će rasti i do -25 stepeni Celzijusa. Očekuju se i veliki nanosi sniježnih padavina, zbog čega su ekipe civilne zaštite na dodatnom oprezu. Naime, velike količine snijega i niske temperature mogu ugroziti putnu komunikaciju što može dovesti do potpune odsječenosti pojedinih naselja u Tuzlanskom kantonu. Zbog toga su i ove kao i prethodnih godina obavljene konsultacije sa načelnicima 12 općina i gradonačelnikom Tuzle, Direkcijom cesta TK i Cestama FBiH. Još jednom su istaknute obaveze ugovaranja zimskog održavanja puteva koja su u njihovoj nadležnosti. Ta informacija proslijeđena je i Vladi TK.

“U toj informaciji smo na osnovu kontakata sa načelnicima 12 općina i gradonačelnikom Tuzle dobili na uvid dokumentaciju iz koje se vidi da su ugovoreni poslovi sa pravnim subjektima koji su zaduženi za održavanje puteva, da su obavljene sve moguće pripreme, osigurana posipna sredstva, mehanička i druga sredstva da su spremna za taj posao.”, kazao Zdenko Tadić, direktor Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla.

U nadležnosti Direkcije regionalnih cesta je 19 puteva, i kako tvrdi Tadić, spremni su za brzo djelovanje. Ceste Federacije BiH zadužene su za pet magistalnih puteva u Tuzlanskom kantonu i za sad nije bilo problema u saobraćanju. Tuzlanski Komunalac i ove godine odgovorio je prvim sniježnim izazovima. No, ukoliko dođe do vanrednih situacija, kada subjekti zaduženi za održavanje putne komunikacije u TK nisu u stanju odgovoriti obavezama, bit će podignut sistem zaštite i spašavanja, Civilna zaštita će proglasiti stanje prirodne nesreće gdje je to potrebno.

“Kada su u pitanju pojedine općine, znamo da su općinski načelnici zaduženi za lokalne puteve, gradske ulice, onda ćemo općinskim štabovima u općinama gdje bude snijeg visok poduzeti dodatne radnje u skladu sa ovlaštenjima i Zakonom o zaštiti i spašavanju mobilizirati i druga pravna lica i sredstva koja su potrebna da se očiste putevi.”, istakao je Tadić.

Sličan scenarij, kada su korišteni svi mehanizmi kojima raspolaže Civilna zaštita TK bio je 2012. godine kada je bilo blokirano nekoliko puteva u Tuzlanskom kantonu, dovedeno je u pitanju snabdijevanje električnom energijom, ne samo u Tuzlanskom kantonu, nego i u državi. Civilna zaštita, Kantonalna uprava i štab, općinske službe civilne zaštite su u ovom trenutku spremne da zaštite građane i omoguće sve što je potrebno za normalan život. Međutim, vanredne mjere zahtijevaju uključenje svih segmenata društva na čišćenju i uklanjanju snijega. Iz Službe za komunalne poslove grada Tuzla pozivaju stanare i upravitelje zgrada da uklone snijeg i ledenice sa krovova, i time osiguraju veću bezbjednost prolaznicima kojima nerijetko prijeti opasnost od obrušavanja snijega i leda sa krovova zgrada. Do proglašenja stanja prirodne nesreće, na području grada Tuzla na snazi je Odluka o komunalnom redu kojom su propisane obaveze kako pravnih tako i fizičkih lica na obavezu uklanjanja snijega i leda.