Zašto djecu privlače petarde, vatrometi: Kako spriječiti neželjene posljedice?

Prednovogodišnji i novogodišnji dani vrijeme su sumiranja godine, odmora, ali i povećane upotrebe pirotehničkih sredstava. Najčešći korisnici su djeca, a povrede tokom korištenja ove robe nisu rijetkost. Nedavno su u susjednim zemljama zabilježeni slučajevi težih povreda djece, upravo zbog neadekvatnog rukovanja prilikom upotrebe pirotehnike. Prema podacima Klinike za hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, na sreću takvih slučajeva ovdje, do sada nije bilo. No, svakako da su moguće neželjene posljedice.

”Najmanja petarda ili najmanji vatromet može izazvati jako velike posljedice kako za zdravlje po sebe, tako i okolinu. Osnovne ozljede do kojih može doći su opekotine raznih stepeni, gubitak i oštećenje sluha, gubitak vida, oštećenje vida i kao najdrastičnija posljedica traumatske amputacije”, navodi dr. Amir Tursunović, specijalista opće hirurgije u Klinici za hirurgiju UKC-a Tuzla.

Svjetlosni efekti, zvučni fenomen ili dominacija u društvu, uglavnom su razlozi zbog kojih djeca koriste petarde, vatromet i ostala pirotehnička sredstva. Prilikom eksplozije ovih sredstava u zraku se raspršuju i štetni gasovi koji također ostavljaju trajne posljedice na zdravlje ljudi. To je još jedan od razloga zbog čega treba izbjegavati njihove korištenje.

”Pirotehnička sredstva ne možemo ograničiti, ali možemo uticati na to da djeca ne budu glavni akteri, nego da budu sudionici tih vatrometa odnosno da to rade ljudi koji umiju time rukovati”, ističe on.

Mnogobrojni prodavci, pirotehniku prodaju nelegalno. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona navode da već poduzimaju pojačane mjere kontrole prodaje ove robe, što će trajati i poslije novogodišnjih praznika.

”Mi smo počeli već sa oduzimanjem određene količine nelegalne prodaje pirotehničkih sredstava s ciljem da preduprijedimo upotrebu iste kako bi spriječili povrede prije svega naše najmlađe populacije ali i ostalih građana”, kaže dr.sc. Izudin Šarić, glasnogovornik MUP-a TK.

Sva pirotehnička sredstva koja se prodaju bez odobrenja nadležnog organa se oduzimaju, te se prodavci kažnjavaju. Zakonom o javnom redu i miru TK, osobama koje koriste pirotehnička sredstva mogu se izreći kazne od 100 do 1.000 maraka.