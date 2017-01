Zvizdić – Vučić: Opredjeljenje za mir i saradnju

Premijer Republike Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je danas s predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem, koji boravi u posjeti Beogradu, naglasio da građani obiju zemalja trebaju znati da su opredijeljeni za mir i saradnju.

”Ako kod nekoga postoji bojazan od bilo kakvog mogućeg nastavka političkih sukoba koji bi još lošije završili dat ćemo sve kako bi se ta putanja okrenula u suprotnom smjeru i da što bolje sarađujemo” jasno je kazao Vučić.

Zvizdić je također istaknuo da su dijalog te saradnja pravi i jedini instrument na kojem se mogu unaprijediti i međusobni odnosi, ali i odnosi u regionu.

”Ovakav način će biti u fokusu djelovanja i interesiranja”, dodao je i najavio da će u ovoj godini biti mnogo više susreta nego je bio slučaj do sada, posebno zbog brojnih tema koje su važne za region.

Vučić je još jednom podsjetio da Srbija podržava teritorijalni integritet te suverenitet BiH, kao što podržava i entitetski integritet, dodajući da se Srbija u tom smislu ponaša posebno jer je vitalni interes približavanja ljudi te da se razumije da se samo tako može napredovati.

Podvukao je da je na sastanku bilo razgovora o veoma važnim pitanjima poput dostizanja većeg nivoa trgovinske razmjene da bi obje zemlje bile prvi trgovinski partner jedna drugoj, a BiH je sada treći trgovinski partner Srbiji.

U 2015. trgovinska razmjena bila je rekordna i iznosila je 1.441.000.000 eura, a do decembra 2016. godini ona je na nivou 1.392.000.000 eura, i očekuje se povećanje jer je tako iz godine u godinu, te je izražena nada da će u naredne četiri godine biti povećana na više od dvije milijarde.

Srbijanski premijer Vučić kazao je i da je dogovoreno 97 posto granice, ostale su još četiri tačke o kojima će komisije dviju zemalja nastaviti razgovarati, a to su Prijeboj – Rudo, kod Bajine Bašte, Štrpci i hidroelektrana ”Zvornik”.

Dva premijera razgovarala su o pitanjima povezanosti dviju zemalja putevima i željeznicama, a ostalo je da se utvrde trase kojima bi ti putevi išli.

Srbija je predložila i koji bi to autoput povezivao dvije zemlje, a on je i upisan u evropskoj mreži puteva. U toku je izgradnja koridora 11 u Srbiji te će uskoro biti okončan put Beograd – Čačak i ostaje da se uradi 31 kilometar do Požege što će koštati 370 miliona eura.

”Onda ostaje od Požege do Užica, od Užica do Kotromana 60 kilometara što bi trebalo da košta čak 830 miliona eura. Time bismo mi našu dionicu završili, a odatle do Sarajeva ostaje 100 kilometara za BiH. To ide putem Višegrad – Goražde, a da li će to ići na Sokolac ili Rogaticu to je već pitanje za bh. stranu i njihovu odluku”, pojasnio je Vučić.

Istaknuto je nakon sastanka da je cilj što bolje povezati Beograd i Sarajevo, a time bi ekonomska razmjena mogla biti uvećana te je oformljen komitet za modernizaciju pruge Beograd – Sarajevo, a danas je dogovorena i sanacija 11 mostova koji povezuju dvije zemlje.

Zvizdić je naglasio da su razgovarali o nekoliko značajnih tema koje su bile u fokusu djelovanja ovih vlada s obzirom na identičan vanjskopolitički prioritet, a to je članstvo u EU. Dodao je da je Srbija nekoliko koraka ispred BiH te da je u prilici da joj može značajno pomoći.

Izraženo je i obostrano opredjeljenje za evropski put te je najavljeno da će se Srbija i BiH podržavati na putu ka Evropskoj uniji, da će zajedno učestvovati na sajmovima i raditi na tome da oružje izvoze u inostranstvo, a ne da ga koriste na prostorima dviju država.

