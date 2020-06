10. jula konferencija o borbi protiv negiranja genocida okuplja stručnjake iz cijelog svijeta

Povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici, Memorijalni centar Srebrenica, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka organizuju međunarodnu konferenciju “Negiranje genocida i trijumfalizam” koja će okupiti najveće svjetske stručnjake iz oblasti istraživanja genocida i međunarodnog humanitarnog prava.

“Memorijalni centar Srebrenica je zahvalan našim partnerima što smo uspjeli okupiti sam vrh svjetske nauke na jednom mjestu. Na neki način, pandemija COVID-19 nas je natjerala da debatu premjestimo iz fizičkog prostora u online svijet, i tek smo sada prepoznali prednosti slanja poruke tim putem. Sa Izvještajem o negiranju genocida koji smo izdali prije dva mjeseca i ovom konferencijom, mislim da smo učinili da Memorijalni centar Srebrenica konačno bude prepoznat i potvrđen kao važna tačka okupljanja akademske zajednice, kako u zemlji, tako i globalno. Ovo je samo jedna od aktivnosti, gdje smo ove godine jasno postavili sebi za cilj da i kroz naučne skupove, umjetničke postavke, javna svjedočenja, online kampanje, pokušavamo proširiti taj vremenski okvir u kojem se razgovara o genocidu. Samo tako ćemo možemo produžiti to sjećanje i opomenu sa 11. jula na barem nekoliko dana više”, poručio je direktor Memorijalnog centra Srebrenica dr. Emir Suljagić.

Na konferenciji će govoriti: Stephen D. Smith (University of South Carolina), Gregory H. Stanton (George Mason University), Henry C. Theriault (Worcester State University), James Waller i Gabriela Ghindea (The Auschwitz Institute for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities), Samuel Totten (University of Arkansas), John Cox (University of North Carolina), Peter Maass (The Intercept), Mehnaz Afridi (Manhattan College), Cathie Carmichael (University of East Anglia), Brendan Simms (University of Cambridge), Jasmin Mujanović (Elon University), Hamza Karčić, Edina Bećirović, Ehlimana Memišević i Sead Turčalo (Univerzitet u Sarajevu), Edin Hajdarpašić (Loyola Unviersity Chicago), Tanya L. Domi (Columbia University), Hariz Halilovich (RMIT), Jennifer Trahan (NYU), Nenad Dimitrijević (CEU), Andras Riedlmayer (Harvard), Carole Hodgee (University of Glasgow), Melanie O'Brein (University of Western Australia), Dennis Gratz (ERMA), Admir Mulaosmanovic (IUS), Denis Džidić (BIRN), Marko Atilla Hoare, Emir Suljagić i Hikmet Karčić.

“Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu je prepoznao ovu inicijativu i drago mi je što smo kroz nekoliko mjeseci pripreme uspjeli uobličiti događaj koji će okupiti predstavnike najvažnijih obrazovnih institucija u svijetu. Imamo učesnike iz Australije, Amerike i Evrope, sve su to priznati eksperti u svojim oblastima. Tematski ćemo obuhvatiti sve ono što je važno u domenu negiranja genocida i trijumfalizma, ili slavljenja i glorifikacije ratnih zločina i njihovih počinilaca. Nikada nije bilo važnije da Memorijalni centar Srebrenica u ovoj oblasti bude vodilja u naučnom i istraživačkom procesu, te da se ova institucija kao takva prepoznaje u svijetu” poručio je dr. Sead Turčalo sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

“Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka kroz svoje naučne oblasti nastoji da odgovori na zahtjeve vremena. Tako i u ovom slučaju, odlučili smo da zajedno sa Memorijalnim centrom u Srebrenici i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu organiziramo ovu online međunarodnu konferenciju s ciljem čuvanja sjećanja na žrtve genocida ali i našem doprinosu borbe protiv negiranja genocida.” naglasio je dr. Ferid Dautović, direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.

“Memorijalni centar Srebrenica je otvorio svoja vrata istraživačkom radu. Izuzetna stvar je i da postoje značajne veze koje ova ustanova realizira sa institucijama koje se bave Holokaustom, gdje imamo priliku da prepoznamo najbolje prakse u obilježavanju, izučavanju zločina, ali i borbi protiv njihovog negiranja. I dok postoje tendencije da se nekim novim kvazi-komisijama ponovo revidiraju sudski i historijski utvrđene činjenice, odgovor akademije mora biti jasan i nedvosmislen. Na tom putu trebaju nam relevantni sagovornici, prijatelji i saveznici širom svijeta. To je ono što i ova konferencija želi postići svojim radom” zaključio je Hikmet Karčić iz Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka.