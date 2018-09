14. septembra u Tuzli: Let's Do It – Očistimo zemlju za jedan dan!

Svijet bi se mogao suočiti s katastrofom nesagledivih razmjera ukoliko se nastavi trenutna dinamika zagađivanja okoliša, poručili su UN-ovi stručnjaci. No, da se to ne bi dogodilo, podizanje svijesti kod građana i čišćenje okoliša moglo bi spriječiti ekološku katastrofu. Upravo sa tim ciljem i ove godine se provodi globalna volonterska akcija čišćenja ilegalnih deponija u više od 150 zemalja svijeta. Akcija će biti održana i u Tuzli i to 14. septembra na dobro poznatim lokacijama.

”Kada su u pitanju lokacije koje obuhvatamo ovom akcijom – stavit ćemo fokus na izletište Ilinčica jer ga već sedam godina čistimo i to je jedna od najružnijih slika Grada Tuzla kada su u pitanju ilegalne deponije. Čistit ćemo i Kicelj jer je interesantan kao mjesto za okupljanje. Također i naselje Slatina, Dragodol i deset rubnih mjesnih zajednica na području Grada Tuzla,” rekao je Amar Kavgić, izvršni koordinator projekta Let's Do It Tuzla.

Broj zainteresovanih volontera u našoj zemlji iz godine u godinu raste, a do sada je u akciji Let's Do It bilo uključeno 180 hiljada volontera širom BiH koji su svojim volonterskim radom očistili 13 hiljada tona otpada i pri tome posadili pola miliona sadnica. Da su mladi nosioci pozitivnih promjena pokazuje i ovogodišnji broj prijava.

”Očekujemo da će ukupno učešće uzeti minimalno hiljadu volontera koje će čistiti sve pomenute lokacije,” objasnio je Amar Kavgić.

Svi volonteri su svjesni činjenice da je zagađenje jedan od najvećih problema današnjice, a da ga uzrokuje čovjekov nemar – poručuje Amar dok podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju kako od posljedica bolesti uzrokovanih zagađenjem godišnje umre više od 12 miliona ljudi. Ovog zastrašujućeh podatka su svjesni i iz kompanije ”Eko život” koji podržavaju projekat čišćenja, te pozivaju građane da budu svjesni važnosti čistog i zdravijeg okoliša.



”Pozivamo sve građane, mlade ljude da se uključe u razne timove ne samo u Tuzli nego i na području ostalih gradova u BiH i da svojim učešćem doprinesu zdravijem i čišćem okolišu,” poručuje Džana Halilović, predstavnica kompanije ”Eko život” Tuzla. Okupljanje volontera u akciji Let's do It zakazano je za 14. septembar na platou kod Ismeta i Meše od 9,00 sati.

Svi mladi ljudi, studenti, građani imaju priliku doprinijeti razvoju lokalne zajednice, poručuju organizatori koji smatraju da se ovaj najveći ekološki projekat u BiH može uspješno provesti samo uz punu podršku cijele zajednice.