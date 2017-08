Tuzla – Pečuh: Saradnja kroz IPA fondove

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, upriličio je, danas u Gradskoj upravi, prijem za gradonačelnika Pečuha, Pavu Zsolta. Na sastanku se razgovaralo o projektima koji povezuju ova dva grada, te nastavku saradnje u oblasti turizma, ekonomije, kao i na polju kulturne razmjene između dva grada, koja su u decembru 1999. godine potpisali Sporazum o partnerstvu.

“Naše veze sa Mađarskom su tradicionalne i veoma snažne, duboko su utkane u istoriju naših zemalja. Najveća ugarska kraljica, Eržebet, je zapravo bosanska princeza Elizabeta Kotromanić, kćerka Stjepana Drugog Kotromanića, bana Bosanskog, rođena ovdje, petnaest kilometara od Tuzle, u Srebreniku. Jako je važno da znamo da su nam, prvu fabriku vode, vodovod u Tuzli, 1910. godine gradili Mađari, a i ovu fabriku, koju smo izgradili 2006. godine, na osnovu koje smo mi prije deset godina riješili problem redukcija vode, gradili smo u saradnji sa mađarskom Vladom i mađarskom firmom. Poznati autrougarski istoričar, Mađar Lajoš Taloci, svojim djelom, sa konca 19. stoljeća otkrio je ono što je nama jako važno, teoriju o porijeklu imena Bosna, prema kojoj korijen riječi “Bosna” nije južnoslavenskog, nego staroarbanaškog, tj. ilirskog porijekla i znači “Slana Zemlja” ili posuda iz koje se isparavanjem slane vode dobija so. To je značajno pogotovo za Tuzlu i mi ćemo to pokazati na više mjesta u gradu, da svi građani i posjetioci grada to vide i znaju. Najvjerovatnije je mađarska riječ šo odredila naziv, za skupinu Šokci, koji postoje oko Tuzle, u Posavini, Slavoniji, Baranji i Pečuhu. Mi smo zato ovdje dogovorili dva projekta. Jedan je projekat vezan za puteve soli, oko kojih su i naši Šokci, bilo da su oni u Mađarskoj, BiH ili Hrvatskoj. Značajna je prednost to što je Mađarska članica EU, Pečuh je bio glavni grad kulture Evrope i imamo velike šanse da zajedno konkurišemo prema EU fondovima za projekat koji bi bio vezan za “puteve soli”. A važno je i da se više posvetimo liku i djelu Lajoša Talocija, koji je BiH, a posebno Tuzlu, zadužio još koncem 19. stoljeća. I to je drugi zajednički projekat, priprema i štampa knjiga na njegovom maternjem jeziku, mađarskom i bosanskom, ali smo dogovorili da to treba biti štampano i na engleskom i njemačkom jeziku i da uradimo veći tiraž te knjige, kako bi veći broj ljudi saznao o porijeklu imena Bosna. Moram priznati da sam ugodno iznenađen da mi je gradonačelnik Pečuha predao rukopis, prevod mog romana Slana zemlja na mađarski jezik. Kao gradonačelnik, kažem da mi je drago da Slana zemlja nosi ime Tuzle, Slana zemlja nosi ime Bosne i to je roman o Tuzli i promociji Tuzle” izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

“Pozdravljam sve građane BiH i Tuzle i drago mi je da sam ovdje ponovo nakon godinu dana. Moj posjet nije konvencionalnog karaktera. Mađarska javnost zna o Jasminu Imamoviću kao vrhunskom gradonačelniku i jednom od vrhunskih pisaca sa ovog područja. Tokom prošlog susreta, prije godinu dana, on je govorio da je u tom periodu objavio knjigu, koja nosi naziv Slana zemlja i poklonio mi je jedan primjerak. Tada sam rekao da ćemo u Mađarskoj raditi prijevod te knjige i štampati je. Sada sam donio jedan primjerak, tačnije gotov prijevod i dao obećanje da će ta knjiga biti tiskana do kraja mjeseca. Želim vas informirati da se ne radi samo o tiskanju jedne knjige, nego o puno značajnijoj problematici. Radi se o tome da je ta knjiga s više strana verificirana, vrhunska je, a ja kao gradonačelnik Pečuha želim istaknuti da ako postoji saradnja na kulturnom polju, onda je upravo ta knjiga. To je razlog zbog čega ćemo tiskati tu knjigu i meni jetime učinjena čast. Ja sam uvjeren da će ta knjiga u roku od mjesec dana biti u štampanoj formi”, izjavio je gradonačelnik Pečuha Pava Zsolt