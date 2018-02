/FOTO/ Koji geomorfološki i prirodni faktori utiču na aerozagađenje tuzlanske kotline?

Priča o aeorozagađenju u Tuzli ne prestaje biti aktuelna. Svakodnevno se traže različita rješenja, podnose se brojne inicijative, ali za sada, rješenja još uvijek nema. Kontaktirali smo Prirodno-matematički u Tuzli, kako bismo čuli mišljenje stručnjaka.

Mr. Senad Gutić, viši asistent i Saradnik na užoj naučnoj oblasti „Fizička geografija“, kazao je da se PMF uključio u istraživanja aerozagađenja u Tuzli, te da će uskoro biti dostupne i nove informacije u vezi sa ovom temom.

Gutić navodi da je mnogo faktora koji utiču na zagađenje zraka, a uz njegovu dozvolu, istraživanja koje je vršio u vezi sa ovom temom, objavljujemo u cjelosti.

Nepobitna je činjenica da Tuzlu pritišće veoma zagađen zrak i da je, po tvrdnjama mnogih, jedan od europskih gradova sa najvećim antropopresingom na atmosferski kompleks. Kvalitet zraka je naročito narušen u hladnijem dijelu godine, kada, prema podacima stacionarnog monitoringa, koncentracije sumpordioksida i prašine često dostižu visoke vrijednosti. Uže gradsko jezgro je posebno opterećeno ovim polutantima, a to se može utvrditi analizom satnih, dnevnih, mjesečnih i godišnjih vrijednosti imisijskih koncentracija polutanata na instalisanim mjernim stanicama za praćenje kvaliteta zraka na Skveru i kod BKC-a. Istraživanja su dokazala da se prekoračenja graničnih vrijednosti, uslovljeno malim kapacitetom atmosferskog kompleksa tuzlanske kotline, dešavaju isključivo u zimskom periodu pa se može zaključiti da, pored industrije, energetike i saobraćaja, snažan uticaj na smanjenje kvaliteta zraka ima veliki broj individualnih ložišta, smještena po dnu i stranama kotline. U odnosu na zimsko, razdoblje od ranog proljeća do rane jeseni karakteriše relativno zadovoljavajući kvalitet zraka. Dakle, na svim mjernim lokacijama koncentracije sumpordioksida (SO2), azotdioksida (NO2) i lebdećih čestica (PM2,5) imaju jasno izražen godišnji hod sa minimumom u ljetnim i maksimumom u zimskim mjesecima. Koncentracije polutanata zavise ne samo od intenziteta izvora zagađenja, nego i od fizičko-geografskih karakteristika sredine, u prvom redu topografije i klimatskih (meteoroloških) uslova.

Reljef

U geomorfološkom (reljefnom) pogledu, gradsko područje Tuzle nalazi se u kotlinskom udubljenju, izduženom pravcem istok-zapad. Južnomajevičko pobrđe, koje se neotektonski izdiže na rubovima kotline, orografski zatvara ovo područje sa sjeverne, istočne i južne strane. Na zapadu, tuzlanska kotlina se spaja sa sprečanskom tektonskom depresijom. S obzirom da je grad Tuzla geografski smješten u kotlini, izražena koncentracija polutanata, pored polucije iz emisionih zona, zavisi i od meteoroloških stanja atmosferskog kompleksa. Dakle, u periodima specifičnih meteoroloških uslova, ovo kotlinsko područje je prirodno predisponirano ka aerozagađenju.

Vjetar

Vjetar je važan klimatski element, jer od njegove brzine i intenziteta zavisi koncentracija i smjer rasprostiranja polutanata, pa se može smatrati osnovnim parametrom gradske klime. Također, vjetar djeluje i na ostale meteorološke elemente, kao što je temperatura zraka (miješanje toplijeg i hladnijeg zraka), čestina magle, padavine itd. Tuzlanska kotlina, kao i druge morfološke unutargorske depresije, slabije su provjetrene u odnosu na otvorene morfoforme, posebno npr. visoravni. Poznata je i činjenica da je u gradovima smanjena srednja godišnja brzina vjetra i povećana čestina tišina (periodi bez vjetra) u odnosu na njihovu okolicu. Na osnovu analize dostupnih meteoroloških podataka, može se uočiti da najveću učestalost javljanja na području tuzlanske kotline ima sjeveroistočni vjetar, koji je zastupljen sa 17,5%, a najmanju južni vjetar sa svega 3,9%. Inače, godišnja učestalost tišina je dominantna i iznosi 30,6%. Snimljene ruže vjetrova na lokaciji meteorološke stanice “Tuzla”, smještene na lokalitetu Bukovčić (305 m n/v), pokazuju da je prosječna brzina vjetra 1,5 m/s, što ukazuje da tuzlanska kotlina ima veoma slabu provjetrenost.

Temperatura (temperaturna inverzija)

Uticaj temperature zraka na aerozagađenje je važan faktor. Na primjer, hoće li se gasovi iz dimnjaka ložišta, koji sadrže polutante, dizati nesmetano uvis i time na neki način smanjiti štetan efekat po životnu sredinu ili će se nakon izvjesne visine početi rasprostirati vodoravno, pa čak i slijegati prema tlu zavisi, prije svega, o stepenu vertikalnog miješanja tog dijela atmosfere ili bolje rečeno zavisi o stvarnoj promjeni temperature zraka sa visinom. Ako je ona u usporedbi sa adijabatskom vrijednošću za vlažni zrak negativnija, dio toplog zraka koji struju naviše neće se brzo ohladiti da bi dostigao gustoću okolnog zraka, pa će se nastaviti dizati dalje. Sa aspekta aerozagađenja ovo je povoljna situacija jer se polutanti tako disperziraju visoko i daleko od izvora, pa ne mogu imati štetna dejstva neposredno oko izvorišta aerozagađenja.

U stabilnim, anticiklonalnim, vremenskim uvjetima česta su atmosferska stanja u kojima su prizemni slojevi zraka hladniji u odnosu na više slojeve, tj. topliji zrak se nalazi iznad hladnijeg. Ovakvo stanje atmosfere naziva se inverzija temperature, temperaturna inverzija ili obrt temperature zraka. Uslovljena kotlinskom topografijom i mikroklimatskim karakteristikama područja česta je pojava i u tuzlanskoj kotlini, a veže se uglavnom za zimski period. Pojava inverzije temperatura je značajna za klimu gradova, a sa aspekta aerozagađenja to je najteža situacija jer ne može doći do znatnije raspodjele polutanata.

Intromisioni, vrlo štetni, polutanti u inverzionom sloju dižu se samo do izvjesne visine i tamo ostaju ili se vraćaju u prizemne slojeve. Ako inverzija potraje duže, polutanti se akumuliraju i njihova koncentracija doseže takve razmjere koje su opasne za životnu sredinu. Pod utjecajem toplinskog zračenja zrak se na obroncima hladi i kao specifično teži od okolnog klizi u kotlinu. U ovim meteo uslovima, najniži dijelovi kotline, uz tok rijeke Jale, imaju niže temperature zraka, u odnosu na vrhove Ilinčice i uzvišenja južnomajevičkog pobrđa gdje temperatura zraka može biti viša za nekoliko stepeni Celzijusa. Lako je zaključiti da takvo vrijeme može biti neugodno hladno i zahtjevno u odnosu na potrošnju energije za zagrijavanje stambenih i radnih prostorija što doprinosi dodatnoj emisiji zagađujućih materija. Temperaturna inverzija traje onoliko dugo dok se ne promijeni opća vremenska situacija. Inverzije mogu trajati više dana, pa čak i sedmica. Tako je npr. temperaturna inverzija u decembru 2015. god. u Tuzli trajala 20 dana. U ovom razdoblju zabilježene su visoke koncentracije polutanata. Samo na mjernoj stanici “BKC” koncentracije sumpordioksida su 138 puta prelazile utvrđenu satnu vrijednost za epizodu pripravnosti (350 µg/m3), 40 puta za epizodu upozorenja (440 µg/m3) te čak 20 puta za epizodu uzbune (500 µg/m3). Završetkom anticiklonalnog stabilnog vremena, polutanti se disperguju i daleko odnose od emisionih zona zbog čega se njihove koncentracije smanjuju.

Terenskim istraživanjem, na vertikalnom profilu od dna tuzlanske kotline prema padinama majevičkog pobrđa, uočena je visina radijacionog inverzionog sloja, na oko 290 m. Radi poređenja, u Sarajevu najveća koncentracija čvrstih polutanata produkuje se u gornjem inverzionom sloju na nadmorskim visinama od 700 m, na kojima se odloži više od 1 tone čvrstih polutanata za samo 10 dana (metod terenskog uzorkovanja sniježnih ploha definisanih površina po vertikalnom profilu Sarajevske kotline). Ovaj podatak opovrgava hipotezu kako su kotlinske strane udobnije i zdravije za život u odnosu na kotlinska dna. To je potrebno istražiti i u tuzlanskoj kotlini, uspostavljanjem monitoringa na nekoliko referentnih tačaka po horizontalnom i vertikalnom profilu.

Magla i smog

Radijacijske prizemne, odnosno orografske inverzije, karakteristične za tuzlansku kotlinu, uglavnom prate pojave guste magle. Magla je prirodna pojava i nastaje kao posljedica stanja atmosfere i uzrokovana je kotlinskim i dolinskim reljefnim formama. Magla se obično pojavljuje u vrijeme stabilnih (anticiklonskih) vremenskih stanja, kada preovladava visok zračni pritisak, smanjena količina vlage u zraku i odsustvo advektivnog (horizontalnog ili vjetrovnog) miješanja zraka. Tako su magle u dolinama i kotlinama, bez urbanih sistema, prirodno „čiste“. Prosječna godišnja čestina dana sa pojavom magle u području tuzlanske kotline iznosi 66 dana, što predstavlja 18,08% od godine, a period javljanja obuhvata cijelu godinu sa maksimumom u oktobru, decembru i januaru. Za objašnjenje prostorne raspodjele i vremenske promjenjivosti veličina koje utiču na postanak magle potrebno je dobro poznavati lokalne topografske uslove tuzlanske kotline, a ne samo opću zakonitost.

Zrak opterećen polutantima se miješa sa maglom i tako nastaje smog. Smog se izdiže do visine inverzionog sloja i čini dimnu zavjesu ili “kapu” iznad urbanih zona. Nastaje u procesu sagorijevanja fosilnih goriva te od aeropolutanata i drugih čestica koji se nalaze u atmosferi. Magla otežava vertikalnu ekspanziju zraka i udaljavanje iz atmosfere grada štetnih polutanata koji su rastvoreni u kapljicama magle.

Padavine

Raspored padavina u toku jedne godine (pluviometrijski režim) važan je u procesima u kojima dolazi do transporta i transformacije stranih primjesa u atmosferi. Atmosferske padavine predstavljaju jednu vrstu filtera, jer se zahvaljujući njima na najbolji način, prirodnim putem, uklanjaju zagađujuće materije iz zraka. Sa druge strane, padavine se mogu posmatrati i kao sredstvo kojim se zagađujuće materije mogu prenijeti u druge medijume životne sredine (tlo, vode), i kojim se njihov uticaj može proširiti na različite ekosisteme. Iz toga proističe i značaj praćenja sastava atmosferskih padavina, jer pruža uvid ne samo u stepen zagađenosti atmosfere, već i u kretanje i dalju sudbinu zagađujućih materija koje se u nju emituju.

Područje Tuzlanske kotline prosječno godišnje dobija 897 mm padavina. Najviše padavina ima juni (111 mm), a najmanje februar (55 mm), oktobar (58 mm) i januar (59 mm). Ukoliko se posmatra raspored padavina po godišnjim dobima, upravo se u hladnijem dijelu godinu izluči najmanje padavina, svega oko 20%. Mjesečni prosjek padavina iznosi 74,75 mm, a godišnje kolebanje visine padavina 56 mm. Ukupan broj dana sa padavinama je 159.

Zaključak

Možemo zaključiti da svojstveni mikroklimatski režim, prezentovan u najkraćim crtama, doprinosi još većem zagađenju nižih slojeva atmosfere tuzlanske kotline. Iz navedenog je jasno da prirodni procesi prečišćavanja tankog atmosferskog sloja, u koji se unose velike količine aeropolutanata, nisu dovoljni pa se ovom problemu mora posvetiti krajnje ozbiljno. Praćenjem meteoroloških uslova, odnosno poznavanje učestalosti i vjerovatnoće pojave stagnatnih sistema visokog zračnog pritiska i temperaturnih inverzija, mogu se pouzdano prognozirati periodi povećanog zagađenja zraka, što omogućava blagovremeno angažovanje nadležnih institucija za preduzimanje odgovarajućih mjera. Poznavanje svih fizičkogeografskih karakteristika ovog prostora važno je i nezaobilazno za razumijevanje problematike zagađenog zraka, jer svaka geografska sredina, tako i tuzlanska kotlina, ima svoj kapacitet i prirodne samoregulacione procese koji osiguravaju njen održivi razvoj.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli je pokrenuo aktivnosti na izradi multidisciplinarne naučnoistraživačke analize uticaja na kvalitet zraka u tuzlanskoj kotlini. Na ovaj način će se pokušati dati definitivan i naučno utemeljen odgovor na ovo krucijalno važno društveno i naučno pitanje.