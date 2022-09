169 stipendija za nadarene studente i učenike osnovnih škola u TK

”Pa teško jeste, treba mnogo truda i zalaganja ali nekako je sve to lakše kada imate ljude oko sebe koji vam pružaju podršku i kada imate jasno zacrtan cilj prema kojem idete”. rekla je Belkisa Hasanović, studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Belkisa Hasanović, studentica je pete godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prosjek njenih ocjena je 10. Pet godina Medicinskog fakulteta sa prosjekom 10 završila je i Kenana Ljuca.

”Iskreno zahtijeva dosta discipline, veliki fokus, zahtijeva doista odricanja, ali sa ljubavlju i sa strašću kada se radi onda nije teško”. rekla je Kenana Ljuca, studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Od ukupno 169 ugovora za stipendiranje, pored njih dvije, ugovore za stipendiranje potpisala su još 74 redovna i nadarena studenta sa javnih visokoškolskih ustanova. Ukupna visina stipendije za nadarene studente iznosi 1.500 KM. Pored studenata, ugovore su potpisala još 93 učenika osnovnih škola, a visina stipendije za učenike je 1.000 KM. Nagraditi i vrednovati uspjehe učenika i studenata jedan je od glavnih ciljeva nadležnih, a važnost toga prepoznala je Vlada TK. Za ove namjene iz Budžeta je izdvojila 500 hiljada KM.

”Značajno je da dodjeljujemo stipendije i po ovom osnovu da brinemo o posebno nadarenim učeniciima i studentima, a to su osobe od kojih očekujemo da u veoma kratkom periodu vode ovo društvo i da doprinose ovom društvu i ovo je na neki način stimulacija od strane Vlade TK i Ministarstva”. naglasio je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK

”Tu mjeru koju smo uveli kao eksluzivu na području TK, i kojom smo htjeli pokazati da nam je stalo do rada i truda i svega onoga što su ovi najbolji učenici i studenti uložili u školovanje i na taj način smo pokazati naše opredjeljenje jer upravo oni ti koji su ti koji će biti nosioci ovog društva i to im jasno želimo dati do znanja”. kazao je Irfan Halilagić, premijer TK.

A mladi ljudi odlaze, čini se nepovratno. Belkisa Hasanović ima želju da ostane, ali njena budućnost u BiH ne zavisi samo od njene želje.

‘Moja želja je da svakako da ostanem i da znanje koje sam stekla i koje ću steći koristim da bi pomogla svojim sugrađanima, ali svakako da konačna odluka o tome zavisi o mogućnostima koje mi se pruže po završetku studija”. dodala je Belkisa Hasanović, studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Sa druge strane Kenana tvrdi da je želja ipak jača.

”Planovi su defitinitivno ostati u BiH zato što želim da donesem napredak ovdje i želim da liječim svoj narod”. zaključila je Kenana Ljuca, studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli