17. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST ove godine očekuje više od 160 izlagača

Učešće na 17. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije LIST ove godine uzet će više od 160 izlagača iz 10 zemalja. Sajam turizma i ekologije već se tradicionalno obilježava 17.godinu zaredom. Tokom Sajma planirana su brojni sadržaji kao što su konferencije i stručni skupovi sa temama iz oblasti turizma i ekologije, tradicionalni festival hrane i pića, kulinarski specijaliteti naših prostora, novinarska kotlićijada, sajamska biciklijada, predstavljanje i takmičenje učenika srednjih ugostiteljskih i turističkih škola i mnoga druga. Međutim sajam ove godine, bit će nešto zanimljiviji, i drugačiji, sa zanimljivim novitetima.

“Razlika je u jednom ozbiljnom pristupu pripreme i organizacije. Ove godine imamo tri prijatelja sajma. Jedna od novina koja će zasigurno privući pažnju je realizacija projekta „Golfom kroz region“, koji vodi Turistička organizacija opštine Žabalj, u saradnji sa Golf klub Centrom iz Žablja, a koji se realizuje u gradovima regiona: Tivat, Herceg Novi, Zagreb, Lukavac –Tuzla, Ljubljana, Temišvar, Mostar, Banja Luka i Osijek. Kroz demonstativne časove golfa koji će biti davani u sklopu ovog projekta, a u vrijeme održavanja Sajma LIST u Lukavcu, svi zainteresovani moći će po prvi put da se oprobaju u ovom sportu” – kazao je Izet Nuhanović, direktor Lukavačkog sajma turizma i ekologije.

Broj izlagača i učesnika raste iz godine u godinu, a i broj posjetilaca redovno obara rekorde. To je motiv za kontinuiran rad na poboljšanju ponude, posebno kada su u pitanju prateći stručni, kulturni, sportski i zabavni sadržaji.

“Svojim sadržajem nastojimo da privučemo pažnju privrednika i da jedni drugima pomognemo u postizanju boljih rezultata. Mislim da uloga sajma u prvom redu treba da bude usmjerena ka tome, a naravno svi drugi prateći elementi pružit će mogućnost da građani vide i zabavnu stranu sajma, i da ćemo ugoditi i privrednicima i građanima” – kazao je Aziz Čačković, predsjednik organizacionog odbora 17. Međunarodnnog sajma turizma i ekologije LIST Lukavac.

Bosanskohercegovački izlagači će predstaviti turistički potencijal naše zemlje, autohtonu bosansku kuhinju i brojne znamenitosti ovoga kraja i države. Izlagači i gosti iz inostranstva će pokazati dio svojih kultura i prirodnih bogatstava, te na Sajmu razmijeniti iskustva i saznanja koja će doprinijeti razvoju turizma uopšte.

“Udruženje daje puni doprinos da se to organizuje što bolje, da naše članice uzmu svoje učešće i daju svoj doprinos da to bude daleko bolje nego je to bilo u prethodnom periodu i mi očekujemo dobru organizaciju i veliku korist za privredu” – istakao je Kasim Selimović, predsjednik Udruženja trgovine, turizma i ugostiteljstva u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla.

17. Međunarodni sajam turizma i ekologije LIST će biti organizovan u saradnji sa Općinom Lukavac i Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, a uz podršku Vlade TK i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK. Ovogodišnji prijatelji manifestacije su Privredna komora FBiH, Turistička organizacija Ulcinj i Turistička organizacija Žabalj.

Na ovogodišnjem sajmu List predstavit će se i naša medijska kuća, a o našem radu, programu i uslugama koje nudimo, svi posjetitelji dodatno će se moći i informirati na izložbenom paviljonu RTV Slon.