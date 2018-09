Svjetski dan prevencije suicida u Tuzli

Svjetski dan prevencije suicida obilježava se 10. septembra na inicijativu Međunarodnog udruženja za prevenciju suicida (engl. International Association for Suicide Prevention – IASP) u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom u cilju podizanja svijesti o potrebnim aktivnostima na prevenciji suicida.

Obilježavanje Svjetskog dana prevencije suicida započelo je 2003. godine. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da više od 800.000 ljudi godišnje izgubi život zbog samoubistva – to je jedna osoba svakih 40 sekundi. U Bosni i Hercegovini su u 2016. godine registrirana ukupno 323 izvršena samoubistva. Samo u prva tri mjeseca ove godine evidentiran je najmanje 81 slučaj, od čega 44 u Federaciji BiH, a 37 u Republici Srpskoj. Po spolnoj strukturi samoubistvo u FBiH je izvršilo 35 muškaraca i devet žena.

Ove godine Svjetski dan prevencije suicida se obilježava u Tuzli pod sloganom „Stani, i primijeti“. U partnerstvu i saradnji sa Centrom za pružanje usluga u zajednici “Puž”, Centrom za mentalno zdravlje u Tuzli, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Udruženjem studenata Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta održat će niz aktivnosti povodom obilježavanja ovog datuma. Oni pozivaju građane da prisustvuju performansu kojeg će izvesti studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, 10. septembra na trgu Slobode u Tuzli u 18:00h.

Odgovornost nam je paziti na one koji se možda bore, provjeriti s njima kako su i potaknuti ih da ispričaju svoju priču na svoj način i svojim tempom. Korištenje nježnih riječi, nuđenje podrške i slušanje bez osuđivanja može napraviti razliku. Život je najveće bogastvo, ali ono što on donosi je ponekad neizvjesno. Potpuni stranac, član porodice, prijatelj može promijeniti svijest pojedinca i spriječiti da dođe do suicida. Ljudi često ne žele intervenirati, čak i ako su jako zabrinuti za nekoga. Osobe koji su doživjele napade suicidalnog razmišljanja trebaju suosjećanje i pažnju od drugih kako bi se stvari promijenile na bolje. Nekome je to ništa a nekom znači sve.

(RTV Slon)