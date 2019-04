Planski radovi na unaprjeđenju elektro mreže u ponedjeljak

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom:

Dana 29.04.2019. godine (ponedeljak) na području:

Grada Tuzla:

– u naselju Bećarevac od borja 26 do broja 120 u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulicama Uzeira Mehičića od broja 20 do broja 226 i Bali-begova Mahala od broja 111 do broja 121 u vremenu od 11:30 do 13:30 sati,

– u ulicama Peje Markovića i Fra Blaža Josića od broja 66 do broja 90 i od broja 181 do broja 241 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.

Općine Gračanica:

– u naselju Borici u Babićima u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,

– u naselju Babići u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

Dana 30.04.2019. godine (utorak) na području Grada Tuzla u ulicama: Fra Blaža Josića od broja 235 do broja 265 i od broja 62 do broja 104, Bosanskih Franjevaca od broja 1 do broja 51, Peje Markovića i Proleterskih brigada od broja 1 do broja 25 u vremenu od 08:00 do 16:00 sati.