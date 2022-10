25. oktobar Dan penzionera: „Mi ne živimo, mi preživljavamo“

Penzioneri danas obilježavaju svoj dan. Prošlo je tačno 25 godina od velikih protesta u Federaciji, kada su penzioneri na ulicama tražili svoja prava. Današnji jubilej penzioneri dočekuju u nikad goroj situaciji. Inflacija je iz mjeseca u mjesec sve viša, a penzije ostaju na istom nivou, pa je tako život penzionera, naročito onih sa minimalnim primanjima, sve teži.

„Ljudi ne mogu stvarno da više žive normalno u ovim vremenima. Svakodnevno sve poskupljuje i energenti i hrana i inače život. Nemoguće je više živjeti sa ovim penzijama i morat će se nešto pod hitno uraditi na njihovom povećanju“, kazao je penzioner Senad Kadić.

Iako su minimalne penzije ove godine nekoliko puta povećane, penzioneri traže jednaka prava za sve. Ističu da bi vlasti trebale donijeti hitnu odluku o povećanju svih penzija, a ne samo minimalnih.

„Stav svih penzionera je da trebaju rasti sve penzije. U zakonu je rečeno da svake godine ide redovno usklađivanje svih penzija i po zakonu postoji i vanredno usklađivanje svih penzija, ali postoji i član za rast minimalnih penzija. Naš stav je da trebaju rasti sve penzije, a da Vlada drugim mjerama treba regulisati rast minimalnih penzija“, kazao je Haso Halilović, predsjednik Saveza udruženja penzionera TK.

No, uprkos tome do rasta zarađenih, odnosno zagarantovanih penzija još uvijek nije došlo, zbog čega oni koji su u penziju otišli sa 40 godina radnog staža sve češće izražavaju svoje nezadovoljstvo i to, opravdano, tvrde u Udruženju penzionera.

„Divljanje cijena pogađa sve penzionere! U ovom slučaju, ako bismo povećavali samo najniže došli bi do toga da budemo svi u zoni najnižih penzija, što nam nikako nije cilj, jer nama je sada zajamčena penzija 530 maraka i to je penzija sa punim radnim stažom, dakle 40 godina. Prema tome, nema razloga da se ne poveća penzija i tim ljudima“, istakao je Redžo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH

Zbog sve većeg nezadovoljstva penzionera, iz federalnog Udruženja penzionera su prema vlastima uputili zahtjev u kojem traže povećanje svih penzija.

„Ja sam jučer u razgovoru sa direktorom Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje dogovorio i poslao zadnje pismo u kojem sam zamolio premijera Federacije Fadila Novalića i skrenuo mu pažnju da je nezadovoljstvo penzionera strahovito i da prijeti da eskalira u veće probleme i da to ima na umu pri donošenju odluke o povećanju penzija“, kazao je Mehić.

Novo povećanje, ali ipak samo minimalnih penzija, već je najavljeno. Vlada Federacije je prihvatila inicijativu premijera Fadila Novalića za povećanje penzija, a sljedeći korak sada trebaju napraviti Fond PIO i nadležna ministarstva, koja trebaju pripremiti provedbene akte i donijeti konačnu odluku o tome koliko će minimale penzije biti povećane.