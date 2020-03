Desetine volontera u Tuzli pomažu osobama koje su pod mjerom zabrane kretanja

Zbog pandemije koronavirusa koji je doveo do vanredne situacije u BiH, a mnoge zatvorio kući, u Tuzli je osnovana grupa volontera “Jedni za druge Tuzla”.

Svaki dan volonteri obilaze građane kojima je neophodna pomoć i koji nisu u mogućnosti izaći van ni po osnovne životne namirnice. Doktorica Sanda Kreitmayer Peštić inicijatorica je cijele akcije, a grupa okuplja stotine članova.

– Na ideju o osnivanju ovakve grupe došla sam 14. marta, nakon što sam pročitala vijest da je slična grupa osnovana u Zagrebu i da je odaziv građana bio fantastičan. Odgovor je bio nevjerojatno brz i već za manje od 24 sata imali smo skoro 250 članova. Već od 15. marta volonteri su svakodnevno na terenu. U ovom momentu grupa broji 520 članova. Članovi grupe su i oni koji rade u medijima, kako bi nam pomogli da informacije o postojanju i radu grupe dopru u javnost – kaže za Fenu Kreitmayer Peštić.

Među članovima grupe ima i liječnika, njihovi su savjeti od neizmjerne važnosti, ali i konkretna pomoć Zavoda za javno zdravstvo i njihove direktorice dr. Maide Mulić, koji nesebično pomažu volonterima.

-S nama su i udruženja građana, koji su vidjeli priliku da na ovaj način pomognu one kojima je pomoć potrebna. Osnovna zamisao pri pokretanju ovakve FB grupe bila je da se osobama koje su stare i bespomoćne, teško pokretne, a same, onkološkim bolesnicima koji žive sami i samohranim majkama djece sa poteškoćama u razvoju, pruži pomoć na taj način što će im se otići po lijekove i u kupovinu osnovnih životnih namirnica. Mobilni tim na terenu predvodi Emina Imamović, iz Kaknja, ali nesebično pomaže Tuzlacima – kazala je.

Ističe da su, prema broju poziva koje svakodnevno primaju, potrebe velike te dodaje da su sa aktivnostima počeli prije no što su se organizirali Crveni križ, mjesne zajednice i civilna zaštita.

-Iz tih organizacija građane su upućivali na naše volontere. Javljaju nam se ljudi s terena i šalju podatke o obiteljima koja nemaju nikakvih sredstava, a neophodna im je hrana. Zato je važno da se što prije uključe svi, kako nam ljudi ne bi umirali od gladi – naglasila je Kreitmayer Peštić

Iskustva s terena su, kako navodi, različita. Ljudi nerijetko prema volonterima pristupaju s nepovjerenjem, ali više je onih pozitivnih iskustava sa zahvalnošću.

– Bilo je mišljenja da smo mi humanitarna organizacija, da dijelimo pomoć, da raspolažemo vlastitim sredstvima, mada to nikada i nigdje nije bilo rečeno. Sada ljudi znaju da je usluga volontera na terenu besplatna, ali da za sve što im treba moraju imati novce. Naravno, bilo je i takvih slučajeva, da su volonteri izdvajali novac iz svog novčanika. A imali smo i svakakvih želja, od sjemenskog krumpira i luka, pijeska za mace pa do detalja da se kupi paradajz s malo tanjom kožicom. No, napominjem ponovo, sve na što se moglo odgovoriti je završeno, ali na terenu rade ljudi koji daruju svoje slobodno vrijeme, dobru volju, svoje gorivo…i zaista ih ne treba zloupotrebljavati. Potrebno je stalno imati na umu da oni izlažu svoje zdravlje i ostavljaju svoje obitelji i djecu, da bi pomogli onima kojima nema pomoći ni od koga drugog – ističe inicijatorica ove akcije.

Ipak, ljudima mnogo znači činjenica da nisu zaboravljeni i da im nepoznati ljudi žele pomoći i to bez naknade. Upravo u tome, kažu volonteri, i jeste ljepota koju nosi solidarnost.

Kreitmayer Peštić, koja je i sama liječnica, ne krije zabrinutost zbog opasnosti koju nosi koronavirus i zato joj i jeste stalo da ljudi ostanu kod svojih kuća i ne izlažu se opasnostima.

– Radi se o virusu koji je jako potentan i ubojit, koji ne bira žrtve, nego kosi sve one s kojima dođe u kontakt. Uplašeni i oprezni trebamo biti svi, na to nas opominju neumoljivi statistički podaci o broju oboljelih i umrlih. No, ohrabrujuće je i stoga nam nije potrebna panika, da veliki broj ljudi i ozdravlja. Zato strogo treba slijediti date preporuke, pridržavati ih se, voditi računa o higijeni prostora i osoba, dezinfekciji, mjerama zaštite i najvažnije, ne izlaziti vani bez velike potrebe. Nikada nije bilo lakše biti heroj, potrebno je samo ostati u svojim domovima – poručila je.

Smatra da nas je ova situacija sve stavila u poziciju da se realno sagleda koliko je neophodno kontinuirano ulaganje u zdravstvo i edukaciju zdravstvenih radnika, a ne samo onda kada se desi ovakva nesreća. Zaštita zdravstvenih radnika i pokušaj sprečavanja da se oni zaraze sada je, podvlači, od najveće važnosti.

-Upravo svjedočimo ‘iskakanju iz kolosijeka’ čitavih timova zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama u Italiji, ali i u nama susjednoj Hrvatskoj. Ne smijemo, ni po koju cijenu, dozvoliti da se to desi i nama – rekla je u razgovoru za Fenu Kreitmayer Peštić.