Aćimović: Zbog COVID-19 značaj vakcinacije protiv sezonske gripe veći nego inače

Prema dosadašnjim iskustvima, zainteresiranost stanovništva Republike Srpske za vakcinaciju protiv gripe varira iz godine u godinu, ali je u posljednje dvije godine zainteresiranost bila veća. Sve vakcine protiv gripe, koje je Institut za javno zdravstvo RS nabavio u saradnji s Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Fondom zdravstvenog osiguranja RS, bile su utrošene u kratkom periodu.

Epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Aćimović kazala je to za Fenu i smatra da to govori da je stanovništvo već dovoljno informirano o prednostima vakcinacije i značaju tog vida zaštite vlastitog zdravlja, ali i zdravlja bliskih osoba koje bi mogli zaraziti i ugroziti ako obole od gripe.

– Ove godine nabavljeno je sedam hiljada doza vakcine više nego ranije, upravo zbog toga što je prošle godina bila velika zainteresiranost stanovništva -naglasila je.

Vakcinacija je, kaže, važna jer od gripe godišnje oboli od tri do pet miliona ljudi u svijetu, a život izgubi od 290.000 do 650.000 osoba. Svake godine gripu dobije od pet do deset posto stanovništva, a u slučaju pandemije od 30 do 50 posto. Vrijeme neophodno za sticanje imuniteta, nakon primljene vakcine, je dvije do tri nedelje – precizirala je.

Kako je kazala, ove godine, zbog epidemije COVID-19, značaj vakcinacije protiv gripe je još veći nego inače.

– U situaciji kad je zdravstveni sistem već opterećen sa COVID-19, opterećenje koje može predstavljati sezona gripe može biti pogubno. Osobe koje su podložne obolijevanju od gripe, takođe su podložne i obolijevanju od COVID-19. Dakle, zbog zaštite zdravlja pojedinaca i zbog zaštite javnog zdravlja i samog zdravstvenog sistema, vakcinacija protiv gripe ove godine ima veliki značaj – ističe.

Vakcinaciju preporučuje svim osobama koje žele smanjiti rizik obolijevanja od gripe, razvoj komplikacija, aktivaciju postojeće hronične bolesti, posjete ljekaru, potrošnju lijekova i izostanke s posla, kao i djeci starijoj od šest mjeseci.

Posebno se preporučuje hroničnim bolesnicima, starijim osobama, osobama koje su profesionalno ili privatno u kontaktu s osobama koje pripadaju rizičnim grupama te im lako mogu prenijeti infekciju, svim zdravstvenim radnicima i zaposlenim u sektorima i službama od javnog značaja (policija, prosvjeta, komunalna preduzeća, zaposleni u vrtićima…), osobama koje njeguju malu djecu.

– U nadolazećoj sezoni gripe će poseban izazov sigurno biti diferenciranje ove dvije bolesti, koje je neophodno radi provođenja adekvatnih javnozdravstvenih mjera. Ovo nije izazov samo za nas, nego za svijet. Ubrzano se razvijaju mogućnosti testiranja, pa i u smislu testova koji istovremeno mogu da dijagnostikuju obje bolesti, jačaju se kapaciteti za testiranje i nadzor i izrađuju protokoli, kako za epidemiološki nadzor tako i za postupanje – naglasila je epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo RS Jela Aćimović.

Očekuje da će mjere koje se provode radi smanjenja širenja COVID-19 pomoći i smanjenju širenja drugih respiratornih infekcija ove sezone, uključujući i gripu, a saradnja svih stanovnika i poštivanje preporučenih mjera biti značajan faktor koji će pomoći da se iz naredne sezone gripe izađe sa što manje posljedica.