Adnan Golubović, jedan od najboljih golmana Premijer lige BiH

Adnan Golubović je rođen u Sloveniji, ali vuče bosanske korijene. Karijeru je započeo u Triglavu, nakon čega odlazi u Domžale, pa onda i do Italije gdje je branio za Materu i Katanzaro. Na mala vrata je ušao u tuzlansku Slobodu, gdje je veoma brzo svojom preciznošću i vrhunskim odbranama stekao epitet jednog od najboljih golmana.

Golubović je veoma brzo stekao simpatije navijača Sloboda i posebno se istakao odbranama penala na nekoliko premijerligaških susreta, što je danas rijetkost. Adnan je sa bijele tačke zaustavio udarce Tonija Jovića, Gorana Brkića, Adnana Osmanovića i Samira Bekrića.

“Neko kaže da su penali lutrija, neko da se može proučiti gdje ko penale puca. Ja mislim da to nije samo sreća, mislim da je to neka nagrada za rad i trud koji sam odvojio u protekloj godini dana za to. Posvetio sam se samo fudbalu, tako da mislim da mi je to došlo kao nagrada.” istakao je Adnan Golubović, golman FK Sloboda Tuzla

Da je Adnan Golubovć predan radu potvrdio je i njegov trener, nekadašnji golman reprezentacije BiH Mirsad Dedić.

“Inače radim šesnaest, sedamnaest godina sa golmanima. Već sam formirao dva reprezentativna golmana. Imam Pirića, imam Muminovića i nadam se sad i Golubovića.” rekao je Mirsad Dedić, trener golmana FK Sloboda Tuzla

Ne treba sumnjati da će se Adnan Golubović, ukoliko nastavi pružati dobre partije, uskoro naći i u reprezentativnom dresu što bi bilo ispunjenje i njegovog sna.

“To mi je želja od malena, da zaigram pred bosanskom publikom, da branim za svoju državu. Kad će to vrijeme doći, da li sutra, da li za dvije tri godine ne znam. Ja mislim da mi niko ne može uzeti moju nafaku i ono što zaslužim.” istakao je Golubović

Uz mnogo rada, truda i želje za uspjehom, ne treba sumnjati da će Adnanova želja da zaigra u reprezentativnom dresu biti ispunjena.