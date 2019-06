Agrometeorološka prognoza za naredni period povoljna

U većem dijelu narednog prognoznog perioda ne očekuju se padavine. Sa danima vikenda mjestimično su mogući rijetki, kratkotrajni lokalni pljuskovi, izraženije u centralnoj Bosni. Preovladavat će povoljni uslovi za radove na otvorenom.

Zalihe vlage u zemljištu su još uvijek dovoljne za nesmetan razvoj proljetnih kultura, a sunčano i stabilno vrijeme povoljno će djelovati na ozimine koje su u završnim fazama razvoja, te omogućiti nesmetanu pripremu i početak žetve, saopćeno je iz Odsjeka za agrometeorologiju Federalnog hidrometeorološkogzavoda BiH.

Prema prognostičkim kartama, nakon kratkotrajnog osvježenja, početkom narednog mjeseca ponovo se očekuje sunčano i stabilno vrijeme, uz porast temperatura zraka. Minimalne vrijednosti kretat će se od 14 do 18, na jugu do 22 °C, maksimalne dnevne dostizat će u unutrašnjosti između 24 i 30, na jugu do 33 °C.

Do sredine naredne sedmice izgledno je i dodatno zatopljenje, stoga će u cijeloj zemlji maksimalne temperature imati nadprosječne vrijednosti i pretežno biti više od 30 °C, u Hercegovini i na sjeveru iznad 35 °C. Od četvrtka, 4. jula bit će malo svježije.