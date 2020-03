Ajdinović: Danas počinje obavezna 14-dnevna izolacija svih koji uđu u BiH

Obavezna 14-dnevna izolacija za građane Bosne i Hercegovine i ostale koji ulaze u zemlju na graničnim prijelazima ili aerodromima u Federaciji BiH počet će danas od 06.00 sati ujutro, rekao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović u nedjelju na vanrednoj konferenciji za medije u Sarajevu.

Putnici koji ulaze u BiH dužni su da ispune sanitarni upitnik, međutim za to od danas neće biti potrebe s obzirom na to da će započeti obavezna izolacija osoba koje se vrate u zemlju. Ajdinović naglašava da će to značajno olakšati posao sanitarnim inspektorima koji su raspoređeni na graničnim prelazima.

– Državljani BiH koji dođu iz Italije, Španije i Njemačke obavezno idu u izolaciju 14 dana. Od sutra će to važiti za sve građane BiH, bez obzira iz koje zemlje dolaze u BiH. Oni će biti upućeni u izolaciju u svoje domove i morat će poštivati donesene mjere. Veliko pitanje je kako osigurati da se građani pridržavaju mjera izolacije, jer svi raspoloživi ljudski kapaciteti su na granicama, ali radimo na pronalasku rješenja. Ta vrsta krivičnih djela nalaže uključenje kantonalnih MUP-ova i nadležnih tužilaštava da se uključe u cijeli proces praćenja državljana BiH u izolaciji. Mi smo spremni za ove aktivnosti i želimo držati stanje u ravnoteži – rekao je u nedjelju Ajdinović.

Kako je kazao, podaci govore da BiH u ovim trenucima odolijeva naletu virusa, jer slučajeva zaraze koronavirusom nema mnogo. Vjeruje da će narednih petnaestak dana biti od krucijalne važnosti u borbi BiH protiv ove “pošasti”.

Naglasio je i da se na graničnim prijelazima Bijača, Kamensko, Gorica, Izačić, Šamac i Orašje, kao i dva međunarodna aerodroma Tuzla i Sarajevo u tri smjene provode pojačane kontrole putnika, te da će u slučaju potrebe isto biti urađeno i na aerodromu u Mostaru.

– Sve informacije kojima raspolažemo o osobama koje ulaze u BiH dijelimo sa MUP-ovima kao i kolegama iz Republičkog inspektorata Republike Srpske, posebno kada su u pitanju osobe s prebivalištem u tom entitetu, a ušli su u zemlju preko Federacije BiH. Republičkom inspektoratu proslijedimo njihove podatke kako bi proveli mjere izolacije, a zatim kontrolisali da li se mjere poštuju – kazao je Ajdinović.

Dodao je da u mjerama kontrole značajno pomažu termalne kamere na aerodromima u Sarajevu i Tuzli, koje pomažu u detekciji povećane tjelesne temperature, te da bi te kamere uskoro trebale biti postavljene i na najfrekventnijim graničnim prijelazima.