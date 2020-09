Akademik prof. dr. Nedeljko Stanković stekao zvanje velikog majstora u karateu kancho soke 10˚dan

Ove godine sportsko usavršavanje akademika prof. dr. Nedeljka Stankovića dostiglo je visok nivo – nosilac je zvanja velikog majstora u karateu kancho soke 10ᵒ dan. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je poseban doprinos u oblasti sporta, pošto niko od karatista nije do sada ostvario ovo najviše dostignuće iz oblasti tog sporta. Akademik Stanković, zbog epidemiološke situacije, nažalost nije mogao lično prisustvovati dodjeli certifikata o stečenom novom zvanju velikog majstora, koja se održala u Las Vegasu, SAD.

Akademik profesor dr. Nedeljko Stanković se još od 1975. godine bavi sportom. U 14. godini života rodila se ljubav prema karateu. Iako je bio nastanjen u mjestu Tinja, koje je od Tuzle udaljeno oko 30 km, to akademika Stankovića nije spriječilo da redovno pohađa treninge karatea u tom gradu. Ponekada bi, u povratku sa treninga, zaspao u vozu zbog premorenosti i promašio nekoliko stanica, pa bi se vraćao pješice kući noću kasno. No ni to ga nije omelo da nastavi zacrtanim putem. Ljubav i strast prema karateu vodila je akademika Stankovića sve do vrha ljestvice uspjeha u ovom borilačkom sportu, a to mu je, kako sam tvrdi, pomoglo da u životu zadrži duševni mir i pronađe istinsku sreću.

Prvo zvanje majstora u karateu stekao je na Evropskom prvenstvu u karateu 1978. godine u Titogradu, kada je polagao pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Ilija Jorga, prof. dr. Vladimir Jorga i profesor Takashi iz Japana. Ostala zvanja majstora sticao je diljem Evrope i svijeta (Temišvar, Bukurešt, Budimpešta, Las Vegas, Los Anđeles, Majami, Beč). Svjetska karate asocijacija Hachi – O – Kai uručila mu je diplomu velikog majstora borilačkih vještina Evrope u martu 2016. godine u Las Vegasu, SAD. Podsjećamo da je akademik Stanković dobitnik priznanja Grand Master of the Year 2015 i Grand Master of the Year 2016, koja su mu dodijeljena u Lisabonu. Pored toga, akademik Stanković upisan je u Lisabonsku kuću slavnih međunarodnih borilačkih vještina u maju 2015. godine kao Grand Master of the Year 2015. Karate federacija Hachi-O-Kai dodijelila mu je diplomu Velikog majstora svijeta u maju 2019. godine u Pečuhu, Mađarska. Akademik Stanković proglašen je od Humanitarne misije iz Indije svjetskim promoterom mira. Ovo priznanje uslijedilo je na osnovu njegovih naučnih, sportskih i drugih zasluga, koje u sebi sadrže miroljubive i humane poruke. Akademik Stanković je, inače, predsjednik GKF Federacije, Karate saveza republike Austrije, a potpredsjednik je Karate saveza Evrope.