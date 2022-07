Akademik, prof.dr. Nedeljko Stanković upisan u Kuću slavnih borilačkih vještina

Svjetska federacija borilačkih vještina (World Federation of Martial Arts) u Turskoj dodijelila je akademiku prof. dr. Nedeljku Stankoviću titulu velikog majstora borilačkih vještina za 2022. godinu i upisala ga u Kuću slavnih borilačkih vještina. Ovo je još jedno od brojnih dostignuća akademika Stankovića iz oblasti sporta.

Podsjećamo da se akademik Stanković još od 1975. godine bavi sportom. Njegovo sportsko usavršavanje dostiglo je visok nivo – nosilac je zvanja velikog majstora u karateu kancho soke 10ᵒ dan, koje je stekao 2020. godine u Las Vegasu. Doktorsku disertaciju iz sportskih nauka pod naslovom The impact of applied anthropological dimensions on the situational and competetive efficiency of karateists odbranio je u Kanadi.

Akademik Stanković dobitnik je brojnih evropskih i svjetskih priznanja, od kojih se posebno izdvaja počasni doktorat iz oblasti prava i istorije buda i borilačkih vještina, koji je dobio od Asocijacije svjetskih religija – International Fellowship of Martial Arts – India Branch. Pored toga, dobio je od International Fellowship of Martial Arts – India Branch majstorsko zvanje 9th Dan (Kudan) iz oblasti azijskih borilačkih vještina.

Nosilac je počasnog doktora nauka honoris causa iz oblasti prava, borilačkih vještina i filozofije, koji mu je 2019. godine dodijelio Manipur International University iz Indije, na kojem je i gostujući profesor.

Svjetska karate asocijacija Hachi – O – Kai uručila mu je dana 27.03.2016. godine u Las Vegasu, SAD, diplomu velikog majstora borilačkih vještina Evrope.

Dobitnik je priznanja Grand Master of the year 2015 i Grand Master of the year 2016, koje mu je dodijeljeno u Lisabonu. Profesor Nedeljko Stanković upisan je u Lisabonsku kuću slavnih međunarodnih borilačkih vještina, 9. 05. 2015. godine kao Grand Master of the Year 2015.

Karate federacija Hachi-O-Kai dodijelila mu je diplomu Velikog majstora svijeta u maju 2019. godine u Pečuhu, Mađarska. Akademik Stanković proglašen je od Humanitarne misije iz Indije svjetskim promoterom mira. Ovo priznanje uslijedilo je na osnovu njegovih naučnih, sportskih i drugih zasluga, koje u sebi sadrže miroljubive i humane poruke.