Ako 1. maj provodite na otvorenom: Popodne mogući pljuskovi!

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti, ponegdje u istočnim i sjeveroistočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim područjima istočnog smjera, a u ostalim djelovima jugo. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 7, na jugu od 6 do 10, a najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 23 , na jugu do 25 stupnjeva.

Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Tokom jutra preporučljivo je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju, u nastavku dana će temperature porasti, biće ugodnije i prikladno za boravak na otvorenom. Savjetujemo Vam da slobodno vrijeme provedete van domova.