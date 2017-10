AKOP vs. Sport Klub: Krivi smo što tražimo zaštitu države i građana

Višegodišnji problem oko emitiranja kanala Sport Klub u Bosni i Hercegovini, o čemu je RTV Slon u više navrata pisao i izvještavao, postao je simbol koji u sebi sublimira borbu za jednak tretman svih gledatelja i korisnika, otkrivanje zlupotreba položaja i ovlasti, ukazivanje na porezne utaje, otkrivanje budžetskih pronevjera. Nakon diskriminacije milionskog televizijskog auditorija sa nemogućnošću praćenja utakmica nedavno završenog Evropskog prvenstva u košarci, Sport Klub i njegovi vlasnici s jedne strane, odnosno drugi kablovski operateri s druge strane, ovih dana ponovo su uzdrmali bosanskohercegovačku javnost ali i struku.

Upravo zbog zaštite državnih interesa ali i zaštite prava konzumenata programskih sadržaja kablovskih operatera, u konačnici zaštite javnog novca, članice AKOP (Asocijacije Kablovskih operatera) u BIH uputili su otvoreno pismo Parlamentu BiH, NSRS i Parlamentu FBiH u kojem su ukazali na nezakonitosti u Konkurencijskom vijeću (KV) BiH i zatražili hitnu intervenciju kako bi se zloupotrebe zaustavile (više o ovome možete čitati na linkovima……

Otvoreno pismo bilo je i povod razgovora sa predstavnicima AKOP-a. Tražili smo odgovre na raznorazna tumačenja koja se pojavljuju u javnosti, od toga da nemaju pravu da istupaju u ime svih kablovskih operatera, da je riječ o partikularnim ili pojedinačnim interesima, da je priča oko Sport Kluba netačna, i da se zapravo AKOP boji tržišta i konkurencije…. U razgovoru za našu kuću, dipl. pravnica Erna Bećirević, članica Upravnog odbora AKOP-a ispred TXTV-a, dala je odgovore na ove, i za javnost i za struku, važne dileme.

U javnosti se špekulise da AKOP nije reprezentativni predstavnik svih bh. kablovskih operatera i da kao takvo ne može posezati za mehanizmima kojima se koristi da vrši određene pritiske u javnosti?

– Ko poznaje rad AKOP-a u BIH ne smatra ovo naše pismo parlamentarcima nečim neuobičajenim. Nekima od vas već je poznato da je AKOP registrovan 2003. godine i da je on tek drugo bh. udruženje koje je registrovano kako bi obavljalo svoju djelatnost na nivou cijele Bosne i Hercegovine. Prije njega, samo je Američka privredna komora u BIH, registrovana na takav način. Samim činom registacije pokazalo se da AKOP misli djelovati na području cijele BIH, i na taj način rušiti i prevazilaziti entitetske granice, i baviti se pitanjima koja se tiču kablovske industrije cijele države. S tim u vezi AKOP od osnivanja do danas ima status reprezentativnog udruženja svih kablovskih i IP operatera u BIH.

Nedavno održana međunarodna konferencija javnih servisa u BIH pod nazivom „Nacionalni i javni RTV Servis BIH“, koja je održana u Sarajevu 13. i 14. juna ove godine, između svojih učesnika utvrdila je također da je BIH potreban javni servis koja će zastupati sva tri naroda i praktično su vezali postojanje javnog RTV servisa za osnovna ljudska prava. Ako to znamo, onda također, ništa nije čudno da je AKOP svojim pismom poslanicima potvrdio upravo takvo nastojanje i djelovanje. AKOP zapravo pomaže u ostvarenju ciljeva istaknutih na Konferenciji koju sam pomenula.



U Otvorenom pismu adresiranom na imena svih onih koji bi u zakonodavnim i izvršnim organima trebali braniti interese države i njenih građana navedeno je, između ostalog, da se već više puta ne izvršavaju rješenja Konkurencijskog vijeća BIH. Mogu li se rješenja ne izvršavati?

– Mene, kao diplomiranog pravnika, profesori su četiri godine učili da se izvršna rješenja moraju i izvršiti, i do sada me niko nije učio, da se izvršna rješenja jednostavno mogo zaboraviti, zaboraviti na taj način da se po njima nikada ne postupi. Sve vezano za Sport Klub što AKOP želi postići je to da se u cijelosti izvrše ta dva sporna rješenja koje je donijelo Konkurencijsko vijeće BIH i mislimo da se o tome uopće ne bi trebalo niti polematizirati niti dalje pričati. Tvrdim, da svi korisnici svih operatera u BIH trebaju dobiti kanal Sport Klub a hoće li ga i dobiti, zavisi od nadležnih institucija kojima ostaje da sprovedu odnosno realiziraju već donesena pomenuta dva rješenja Konkurencijskog vijeća.

U svim svojim istupima AKOP upozorava javnost i nadležne da je Sport Klub nelojalni predstavnik konkurencije, odnosno da sve korisnike drugih kablovskih operatera dovodi u neravnopravan položaj i zapravo ih diskrimiše. Opravdanim se čini postaviti pitanje pravi li AKOP diskriminaciju među svojim članicama?

AKOP se u svom radu i ranije zalagao za jednaka prava svih medija pa je tako insistirano na tome da se svim lokalnim medijima omogući da budu slobodno reemitirani u programskim shemama kablovskih operatera, i to smo, kao inicijativu poslali RAK-u. Međutim taj prijedlog nije prihvaćen, tako da je ostalo na samim kablovskim operaterima i njihovim procjenama da li će neki lokalni mediji odnosno entitetski ili državni kanal uvrstiti u svoju programsku shemu.

Hoćete li odustati od borbe za jednaka prava svih gledatelja ili kablovskih operatera. Svakoj od Vaših članica bitan je broj korisnika i profit, je li tačno da među Vama zbog Sport Kluba dolazi do sukoba i mimoilaženja. Je li to tačno ili su sve te priče posljedica spinova i pritisaka?

„Stav AKOP-a po ovom pitanju je jasan, mi smo i prije ukazivali i nastavićemo da ukazujemo na sve nepravilnosti na koje naiđemo u svom radu i djelovanju, a ovo nije prvi put da smo poslije svakog našeg obraćanja javnosti imali određene pritiske na naše članice, određena prozivanja po medijima, pa i ovaj put, vidimo da situacija nije ništa drugačija. Što se tiče AKOP-a mi, od svog osnivanja 2003. godine pa do danas, djelujemo na ovakav način, naše članice koje se zalažu za takav sistem rada slobodne su i žele da ostanu u takvom Udruženju. Ima i onih članica koje ne podržavaju ovakav sistem rada pa je, naravno, svima ostavljena mogućnost da li će djelovati uz nas ili će izaći iz Udruženja.“ , zaključila je Bećirević.